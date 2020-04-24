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24 квітня • оновлено в 14:04
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/ Політика

Посол Грузії застеріг Україну від призначення Саакашвілі

1.6т
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Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе висловив побоювання у зв'язку з можливим призначенням ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

На його думку, можливе призначення "буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Шарашенідзе нагадав, що Саакашвілі "неодноразово закликав повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом".

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Гордон

"Ви знаєте, що Міхеїла Саакашвілі визнано Грузинською державою, грузинським правосуддям винним і оголошеним в міжнародний розшук. Свого часу було звернення до української сторони про затримання і передачі Міхеїла Саакашвілі в Грузії, і були передані матеріали порушених кримінальних справ", – зазначив він.

Посол Грузії в Україні також уточнив, що Україна поінформована про ставлення Грузії до цього питання. Він висловив надію, що Україна "прийме до уваги ставлення грузинської сторони до персони Саакашвілі і історії його злочинів в минулому, що підтверджується судовими постановами".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Будет интересно понаблюдать за схваткой чyboв с долгоносиками за марионетку заокеанских кукловодов, которая дров налрмала и там и здесь.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ой как мочат лаврушника
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