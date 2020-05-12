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12 травня • оновлено в 14:07
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Посла Грузії відправили на карантин після скандалу із Саакашвілі: що заявив українському МЗС

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Посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе, якого керівництво викликало для консультацій через призначення Міхеіла Саакашвілі головою Виконкому реформ України, відправили на двотижневий карантин.

Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода "Ехо Кавказу". Зазначається, що дипломат прибув до Тбілісі напередодні й зараз перебуває в одній із карантинних зон.

Сам він в інтерв'ю одному з місцевих телеканалів заявив, що перед тим встиг провести зустріч у МЗС України, на якій ознайомив колег із позицією офіційного Тбілісі. Шарашенідзе наголосив, що вона "не здивувала українську сторону".

Шарашенідзе викликали до Грузії після після скандалу із призначенням Саакашвілі

Шарашенідзе викликали до Грузії після після скандалу із призначенням Саакашвілі

"Неприпустимо, щоб у країні, яка є стратегічним партнером, на політичну посаду призначали особу, яка була засуджена у Грузії", – сказав посол.

Водночас зауважив, що грузинська сторона докладе всіх зусиль, аби партнерські відносини з Україною збереглися і навіть зміцнилися. Адже з цим згодні й українські партнери.

"У нас спільні позиції щодо найважливіших для нас питань, таких як євроатлантична інтеграція, деокупація, зміцнення демократичних інститутів", – цитує видання слова Шарашенідзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Грузія
Тег
політика
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