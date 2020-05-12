Посла Грузії відправили на карантин після скандалу із Саакашвілі: що заявив українському МЗС

Посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе, якого керівництво викликало для консультацій через призначення Міхеіла Саакашвілі головою Виконкому реформ України, відправили на двотижневий карантин.

Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода "Ехо Кавказу". Зазначається, що дипломат прибув до Тбілісі напередодні й зараз перебуває в одній із карантинних зон.

Сам він в інтерв'ю одному з місцевих телеканалів заявив, що перед тим встиг провести зустріч у МЗС України, на якій ознайомив колег із позицією офіційного Тбілісі. Шарашенідзе наголосив, що вона "не здивувала українську сторону".

Шарашенідзе викликали до Грузії після після скандалу із призначенням Саакашвілі

"Неприпустимо, щоб у країні, яка є стратегічним партнером, на політичну посаду призначали особу, яка була засуджена у Грузії", – сказав посол.

Водночас зауважив, що грузинська сторона докладе всіх зусиль, аби партнерські відносини з Україною збереглися і навіть зміцнилися. Адже з цим згодні й українські партнери.

"У нас спільні позиції щодо найважливіших для нас питань, таких як євроатлантична інтеграція, деокупація, зміцнення демократичних інститутів", – цитує видання слова Шарашенідзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Пізніше МЗС Грузії опублікувало повну заяву через скандал із призначенням Саакашвілі.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Київ не відкликатиме свого посла у Грузії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Саакашвілі – громадянин України, і жодна країна світу не може вказувати, можна чи ні призначати його на ту чи іншу посаду.

В Офісі президента України розкритикували рішення Грузії відкликати свого посла.

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