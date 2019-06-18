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"Поплічники деспота Путіна": український посол розгромив політиків Німеччини за зраду

15.7тЧитати матеріал російською

Посол України у Німеччині Андрій Мельник звинуватив німецьких політиків Штефана Вайля і Мануелу Швезіг у зраді українського народу через їхню проросійську позицію.

"Росія продовжує вести день і ніч криваву війну проти України", — сказав Мельник німецькій газеті Neue Osnabrucker Zeitung. — "Кожен, хто виступає проти санкцій у Німеччині, закликає деспота Путіна продовжувати свою агресивну політику військового вторгнення у центрі Європи безкарно".

Вайль і Швезіг є прем'єр-міністрами федеральних земель Нижня Саксонія і Мекленбург-Передня Померанія. Раніше Вайль піддав критиці антиросійські санкції, введені Євросоюзом, наголосивши, що вони нібито не приносять жодної політичної вигоди.

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Зі свого боку Швезіг неодноразово виступала за тіснішу співпрацю з Москвою. За її словами, стабільності у Європі і в усьому світі можна досягти лише за умови активнішої роботи між Росією, Німеччиною та ЄС загалом.

Стефан Вейль у Москві

Стефан Вейль у Москві

Neue Osnabrucker Zeitung

Мельник звинуватив Вейля у тому, що такі заклики були зрадою українського народу, бо він робить так само, як і Швезіг, "замішана у звірствах Кремля".

"Двоє великих іноземних політиків не тільки завдали шкоди СДПН, вони торпедують це безсоромне звернення до диктатора Путіна і мирні зусилля федерального уряду та руйнують довіру до Німеччини як до посередника", — сказав український дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня керівник федеральної землі Саксонія у ФРН Міхаель Кречмер заявив про необхідність зняти санкції з Російської Федерації. На цю заяву німецького чиновника відреагував посол України у ФРН Андрій Мельник, який висловив нерозуміння "бесцеремонною тягою Кречмера до Путіна".

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Андрій Мельник
Місце
Німеччина
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в предательстве украинского народа "© Мельнику невдомек что Штефан Вайль и Мануэла Швезиг ничего украинскому народу не должны и ничем не обязаны.
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Махно Володимир
Махно Володимир
дело в том что немцам свойственны захваты территорий. поэтому они и поддерживают россию. Отчасти они видят россию захватчиком..на месте себя в 39045 гг. но с положительным финалом. Поэтому они и поддерживают своих побратимов. Они видимо тоскуют по временам второй мировой войны. каждый раз они снова и снова проигрывают в уме ту схватку. Ведь не секрет что россия сотрудничала с Германией во времена второй мировой.
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леня зе
леня зе
Махно Володимир, ответь будьласка есть или были колонии у Германии и России.
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Golan Sim
Golan Sim
Лихой наш посол мельник не просто всех разгромил, а разгромил МОЩНО и "нэпэрэвэршно".. ))))
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