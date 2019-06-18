"Поплічники деспота Путіна": український посол розгромив політиків Німеччини за зраду

Посол України у Німеччині Андрій Мельник звинуватив німецьких політиків Штефана Вайля і Мануелу Швезіг у зраді українського народу через їхню проросійську позицію.

"Росія продовжує вести день і ніч криваву війну проти України", — сказав Мельник німецькій газеті Neue Osnabrucker Zeitung. — "Кожен, хто виступає проти санкцій у Німеччині, закликає деспота Путіна продовжувати свою агресивну політику військового вторгнення у центрі Європи безкарно".

Вайль і Швезіг є прем'єр-міністрами федеральних земель Нижня Саксонія і Мекленбург-Передня Померанія. Раніше Вайль піддав критиці антиросійські санкції, введені Євросоюзом, наголосивши, що вони нібито не приносять жодної політичної вигоди.

Зі свого боку Швезіг неодноразово виступала за тіснішу співпрацю з Москвою. За її словами, стабільності у Європі і в усьому світі можна досягти лише за умови активнішої роботи між Росією, Німеччиною та ЄС загалом.

Стефан Вейль у Москві Neue Osnabrucker Zeitung

Мельник звинуватив Вейля у тому, що такі заклики були зрадою українського народу, бо він робить так само, як і Швезіг, "замішана у звірствах Кремля".

"Двоє великих іноземних політиків не тільки завдали шкоди СДПН, вони торпедують це безсоромне звернення до диктатора Путіна і мирні зусилля федерального уряду та руйнують довіру до Німеччини як до посередника", — сказав український дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня керівник федеральної землі Саксонія у ФРН Міхаель Кречмер заявив про необхідність зняти санкції з Російської Федерації. На цю заяву німецького чиновника відреагував посол України у ФРН Андрій Мельник, який висловив нерозуміння "бесцеремонною тягою Кречмера до Путіна".

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