Порушили три справи: "слугу народу" викрили в криміналі

Проти народного депутата України від партії "Слуга народу" Руслана Горбенко зареєстровано три кримінальних провадження. У них фігурують компанії парламентарія, причетні до корупційних схем.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Олена Лукаш – ексміністерка юстиції часів Віктора Януковича.

"Розповім вам одну з історій під назвою "нові обличчя". Вона про Горбенка Руслана Олександровича, номер 109 в списку слугиних дітей. Цей ЗЕ-депутат, який на момент обрання очолював ТОВ "Інтершина УА", є співзасновником ТОВ "Інтершина УА"(ЄДРПОУ 39305530) та ТОВ "Інтергума-2010" (ЄДРПОУ 37287709). І його юрособи фігурують в трьох кримінальних провадженнях", – написала скандальна соратниця експрезидента-втікача.

За її словами, перше кримінальне провадження розслідує Національне антикорупційне бюро. Воно пов'язане з тим, що у 2015 і 2016 роках комітетом з конкурсних торгів УДП "Укрпошта" були проведені відкриті торги на закупівлю шин та іншої гуми. У торгах перемогли фірми Горбенка ТОВ "Інтершина УА" та ТОВ "Інтергума-2010".

Як зазначає Лукаш, у правоохоронців виникли сумніви в законності як торгів, так і ціни. Адже ціна переможців конкурсу для держпідприємства завищена на 15-20%, що завдало істотної шкоди бюджету.

Що стосується другого кримінального провадження, то його розслідує СБУ в Запорізькій області. Йдеться про підозру в державній зраді. У цьому скандалі знову фігурує фірма нардепа Горбенка.

Руслан Горбенко

"Суть справи ось у чому. Одне підприємство уклало з держбанком "Укрексімбанк" кредитний договір на суму, еквівалентну 1 079 845 837,07 гривень. І забезпечило кредит заставою. Кредит підприємство не повернуло, а застава зникла. І слідство вважає, що скоєна державна зрада, тобто низка умисних протиправних дій, шляхом надання іноземним комерційним організаціям допомоги на шкоду економічній безпеці України, шляхом виведення кредитних коштів, наданих державним банком АТ "Укрексімбанк" (100% статутного капіталу належить державі) на підставі кредитного договору, а також розтрати майна, що знаходиться в іпотеці (заставі) державного банку", – пояснює Лукаш.

Вона додала, що, згідно з інформацією, отриманою шляхом тимчасового доступу до речей і документів, у Державній фіскальній службі України встановлено, що частина рухомого майна, що знаходиться в заставі АТ "Укрексімбанк" було відправлено через кордон підприємством Горбенка ТОВ "Інтершина УА" на адресу ВАТ "Белшина" (Республіка Білорусь).

Третє кримінальне провадження проти компанії Горбенка розслідується слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Київської області. Воно стосується порушення вимог законодавства про охорону праці.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені поки особи "Інтрешина УА" в порушення вимог законодавства про охорону праці допустили громадянина України, який працює вантажником на зазначеному підприємстві до виконання своїх службових обов'язків, в результаті чого останній отримав осколкові переломи кісток обох ніг, впавши зі сходів з висоти третього поверху.

Також Лукаш нагадала, що у 2010-2014 році Горбенко, який володіє фірмами, що фігурують в перелічених справах, виконував обов'язки депутата Луганської міської ради від Партії регіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 листопада дав великий брифінг для журналістів. На ньому він відповів на питання з приводу найгучніших скандалів, в центрі яких опинилися представники президентської політсили.

Пізніше він заявив, що похибка в відборі депутатів "Слуги народу" становить менше 2%. За словами Арахамії, він не брав активної участі у формуванні партійного списку "СН".

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