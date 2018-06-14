Порушення релігійних свобод в Україні: США представили розгромну резолюцію

Сенат США представив резолюцію, в якій покладається відповідальність за порушення релігійних свобод в анексованому Криму і окупованій частині Донбасу на Росію.

"Двопартійна група сенаторів на чолі з Головою Гельсінської комісії США Роджером Вікером представила проект щодо ситуації у царині релігійних свобод у регіоні ОБСЄ. Як, зокрема, зазначається у резолюції, з огляду на те, що влада Російської Федерації здійснила вторгнення до українського Криму та силоміць і незаконно його окупувала, вона зобов’язана згідно з вимогами міжнародного права, у тому числі відповідно до Женевських конвенцій, захищати релігійні свободи мешканців окупованої території", - повідомляє посольство Україна в США в Facebook.

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У документі також говориться, що протягом всього часу окупації Криму РФ несе відповідальність за порушення релігійних свобод на півострові.

"Як підкреслюється, вже мали місце у вигляді, зокрема, викрадень, затримань та ув’язнень представників окремих релігійних груп, включно з мусульманами з числа кримських татар, вірних Української Православної Церкви Київського Патріархату, УГКЦ та християн-протестантів", - відзначили в посольстві.

Крім того, окремо в резолюції зазначено про аналогічну відповідальність Росії за злочини на території ОРДЛО.

"У документі міститься заклик до Президента США запровадити санкції у вигляді відмови у американській візі та заморожування власності щодо іноземних осіб, які безпосередньо чи опосередковано причетні до серйозних порушень релігійних свобод, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях України", - підкреслили в посольстві України .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європарламент прийняв резолюцію з вимогою до російської влади негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова і інших українців, затриманих в РФ і Криму.