Порушення на місцевих виборах 25 жовтня в Україні: як стежити і де дивитися

На місцевих виборах 2020 за порушеннями можна стежити онлайн.

Відстежувати і аналізувати інформацію про порушення на місцевих виборах у 2020 році в режимі онлайн можна за допомогою спеціального сервісу МВС.

Систему онлайн-моніторингу порушень міністерство запустило в 2019 році перед виборами президента. На місцевих виборах-2020 вона також буде доступна цілодобово і без вихідних. OBOZREVATEL перевірив роботу системи.

На головній сторінці сайт vybory2019.mvs.gov.ua вгорі в випадаючому меню можна вибрати, які вибори вас цікавлять. Наприклад, місцеві вибори 2020.

Вгорі сторінки потрібно вибрати вкладку "Місцеві вибори 2020". Скріншот

Будь-який користувач зможе побачити інтерактивну карту України і оцінити кількість і розподіл зареєстрованих заяв про порушення по всій країні.

Також там можна подивитися всю архівну інформацію про порушення, зафіксовані на президентських і парламентських виборах в 2019 році.

Інформація на порталі фільтрується за видом правопорушення, територіальності і датою, містить первинну фабулу порушення, без розголошення таємниці досудового розслідування.

Вгорі праворуч є піктограма з фільтрами, натиснувши на яку, можна вибрати, які види правопорушень хочете побачити: адміністративні, кримінальні, некласифіковані, події з додатковою інформацією або інші події, які порушують виборчий процес.

За допомогою фільтрів можна знайти цікаву для вас інформацію. Скріншот

Там же можна відфільтрувати інформацію по стаття Кримінального або Адміністративного кодексів та областям України.

У правій частині екрана представлена стрічка подій, які відображаються в хронологічній послідовності.

Також за допомогою сервісу можна подати звернення з приводу порушення, натиснувши на кнопку "Подати звернення". У МВС запевнили, що електронні звернення прирівнюються до письмових і обов'язково будуть розглядатися.

За допомогою системи можна подати звернення з приводу порушення. Скріншот

Таким чином, будь-яка людина, яка подала заяву про порушення, зможе контролювати хід його розслідування, а кандидати, штаби, спостерігачі і журналісти можуть оцінити, скільки фіксується порушень, в яких регіонах і чи можуть вони вплинути на результати виборів.

Як писав OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до учасників місцевих виборів, які стартували в Україні, суворо дотримуватися вимог закону і не вдаватися до незаконних дій, які могли б розхитати ситуацію в округах.

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