Портнова поновили на посаді професора КНУ Шевченка

Заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова поновили на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Відповідний наказ видав ректор КНУ. Текст копії наказу мають "Українські новини". Згідно з ним, Портнов був прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов’язків з нового навчального року — з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.

Андрій Портнов Portnov.com.ua

Університетський оклад Портнова складатиме 14 753 гривні. Портнов є доктором юридичних наук, доцентом. Йому встановлена доплата за вчене звання — 25%, науковий ступінь — 25%, надбавка за почесне звання Заслужений юрист України — 20%, надбавка за вислугу років — 10%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 травня Портнов повернувся в Україну після п'яти років відсутності.

У команді президента України Володимира Зеленського в тому, що Портнов зміг безперешкодно приїхати, звинуватили генерального прокурора Юрія Луценка.

Незабаром Портнов розповів, що його охороняє поліція з автоматами і що йому боятися нема чого. Юрист також заявив про бажання будувати політичну кар'єру в Україні.

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