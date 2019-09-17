Портнов повідомив про арешт майна "Кузні на Рибальському"

Печерський районний суд Києва за клопотанням ДБР наклав арешт на нерухоме майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Про це повідомив колишній глава Адміністрації президента Андрій Портнов на своїй сторінці в Facebook. Це було зроблено в рамках розслідування про нібито легалізацію незаконних доходів і несплати податків.

"Арешт активів стався в рамках розпочатого за моєю заявою кримінального провадження про легалізацію та відмиванні злочинних доходів і несплаті податків", – написав Портнов.

Завод Кузня на Рибальському censor.net.ua

Як писав OBOZREVATEL, юрист Андрій Портнов подав черговий позов проти п'ятого президента України Петра Порошенка про захист честі і гідності.

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