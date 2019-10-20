Дійде до Харкова: Портников дав прогноз щодо захоплення Путіним України

У разі ослаблення України президент Росії Володимир Путін може зважитися на захоплення Донецької, Луганської та Харківської областей повністю вже в 2020 році.

Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив публіцист і блогер Віталій Портников. За його словами, глава РФ намагається не допустити зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у "нормандському форматі".

За рахунок "спроб української сторони якось втілити в життя примхи Путіна", як вважає публіцист, російський президент сподівається дестабілізувати ситуацію всередині України.

Володимир Путін МК

Він зазначив, що ставлення Путіна до України лишається незмінним з часу виголошення ним Кримської промови й метою російської військової та зовнішньої політики є якщо не повне поглинення України під егідою "конфедерації" Росії, України, Білорусі й Казахстану, яку він сам і очолить, то, принаймні, часткове – у вигляді "приєднання" до РФ проекту "Новоросія" в межах східних і південних областей України.

"Є сценарій "мінімум": це окупація Харківської, Донецької та Луганської областей повністю 2020 року... Тому цілком очевидно, що окупація Харківської області, з її військовим потенціалом, з її оборонною промисловістю, є важливою передумовою для подальшої окупації України в майбутньому", – сказав Портников.

На його думку, на існування в Кремлі подібного "мінімального сценарію" і на його втілення перш за все вказує те, що в керівництві РФ поки "ніхто серйозно не говорить про ліквідацію народних республік".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников заявив, що український президент Володимир Зеленський "танцює під дудку Кремля", домагаючись переговорів із російським лідером Володимиром Путіним.

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