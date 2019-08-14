Портников розповів, як Зеленському виграти війну в Путіна

Спрощенням отримання громадянства України для російських опозиціонерів президент Володимир Зеленський не виграє паспортну війну у глави Росії Володимира Путіна. Тому набагато правильніше було б боротися за свідомість українців, яких країна-агресор спробує спокусити своїм громадянством.

Про це у своєму відеоблозі на YouTube заявив український журналіст, публіцист Віталій Портников (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чи може президент Володимир Зеленський виграти паспортну війну у Володимира Путіна? Як на мене, такої можливості немає. Зеленський намагається спростити отримання українського громадянства російськими опозиціонерами. Однак цей логічний вчинок корелюється з такими ж правилами отримання політичного притулку або навіть громадянства в інших країнах світу. Російський опозиціонер може знайти можливість для того, щоб виїхати з країни, отримати громадянство будь-якої цивілізованої країни, яка цінує політичні погляди і виступає проти політичних репресій", – вважає він.

Що стосується Путіна, то у нього, на думку Портникова, більш широка програма. Адже він сприймає українське громадянство як продовження російського. Спочатку спрощується можливість отримання такого громадянства для жителів окупованих Росією районів Донбасу, потім спрощується можливість отримання українського громадянства для жителів усіх інших районів Донецької та Луганської областей. Отже, є висока ймовірність того, що незабаром Росія спростить отримання свого громадянства для жителів усього сходу і півдня України. А це саме ті території, які свого часу були електоратом утікача Віктора Януковича і Партії регіонів.

"А далі мова піде про всю Україну. Щоб громадяни України розуміли – українське громадянство дає можливість отримати громадянство Росії. А все це – громадянство колишньої імперії, яку так мріє відновити Володимир Путін. І паспортна програма Володимира Путіна – це не програма полегшення отримання громадянства. Це програма полегшення відновлення імперії. Саме з цією метою він анексує Крим, продовжує війну на Донбасі й буде продовжувати воювати проти України", – попереджає Портников.

Разом з тим, додав він, Зеленський дуже просто може виграти у ворога розпочату паспортну війну. Однак для цього доведеться застосувати абсолютно іншу стратегію.

Володимир Зеленський і Віталій Портников

"Потрібно не росіянам полегшувати отримання українського громадянства – потрібно українців переконувати в тому, що вони – українці, російський паспорт їм не потрібен. А це – програма ідентифікації української нації, сприяння розвитку української мови на всій нашій території від Ужгорода до Харкова і Одеси. Адже якщо там буде україномовне населення, воно не матиме бажання отримати паспорти країни, яка набагато краще розмовляє російською", – пояснив, як треба діяти Зеленському, Портников.

Крім того, підкреслив він, не варто забувати і про такі важливі питання, як зміцнення української армії, культурної та історичної самоідентифікації.

"Якщо українець буде українцем, йому не потрібен буде паспорт Росії. А якщо українець хоче бути росіянином, Володимир Путін йому в цьому допоможе, а Володимир Зеленський не завадить цьому", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський почав спрощення процедури набуття громадянства України для іноземців та осіб без громадянства, які захищали країну, і для росіян, які зазнали політичних переслідувань.

Член комітету Державної думи з міжнародних справ Росії Антон Морозов назвав провокаційним указ президента України, а голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав документ "популізмом".

Раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон, що спрощує надання окремим категоріям іноземних громадян, в тому числі й українцям, дозволу на тимчасове перебування і отримання посвідки на проживання в РФ. Документ, ухвалений Держдумою 23 липня, він схвалив 2 серпня.

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