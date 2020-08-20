Портников розгадав "ставку" Путіна на протестах в Білорусі

Президент Росії Володимир Путін розраховує лише на те, що протести у Білорусі закінчаться перемогою диктатора. Така розв’язка мінімізує шанси на те, що його власна країна рано чи пізно зважиться на повстання проти нього.

Про це написав у статті для "Еспресо" український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він переконаний, що після провалу народного протесту російський лідер зможе розпочати втілення плану щодо нової окупації.

"Для Кремля є важливим, щоб диктатор переміг, а народ програв – а з поглинанням Білорусі Путін розбереться потім. І це логічно: будь-яка народна перемога ставить під сумнів майбутнє самого Путіна, якому рано чи пізно доведеться зіткнутися із народним повстанням проти свого корумпованого і некомпетентного режиму, – вважає Портников.

"Путіну доведеться топити Росію в крові і йому важливо, щоб до нього це зробив Лукашенко. Щоб пострадянським рабам було ясно: бунтувати проти господарів є небезпечним і безперспективним. Ось чому Путін так ненавидить Україну. Ось чому він так боявся Майдану. І ось чому ніяких домовленостей з ним не буде не тільки у білоруському, а й в українському питанні".

Журналіст нагадав, що ще зовсім недавно влада України розраховувала на те, що знайде рецепт заморозки конфлікту на Донбасі за допомогою західного впливу. Так само Київ сподівався, що Путіну захочеться послабити санкції, "перестати стріляти" і знову стати шановним членом міжнародного співтовариства, спілкуючись з лідерами ЄС Меркель і Макроном без постійних згадок війни на Донбасі.

"Ну що ж, Путін вже спілкується з Меркель і Макроном без згадок війни на Донбасі – він говорить з ними про повстання в Білорусі! І сторони займають діаметрально протилежні позиції – а значить, будуть намагатися послабити можливості опонента. Так було і так буде. В Ірані, Сирії, Україні, а тепер в Білорусі виявляються різними не інтереси, а цінності. Заходу є важливою демократія. Путіну потрібна влада. Захід не боїться конкуренції. Для Путіна конкуренція – це смерть", – вважає Портников.

Підсумовуючи, він попередив, що Україні за будь яких умов не вдасться проскочити "між крапельками", адже будь-яке зіткнення цінностей демократії та диктатури неминуче призводить до протистояння.

"Нам просто потрібно обрати, на чиєму ми боці, й не домовлятися, а чинити опір. Опиратися зовсім не тому, що домовлятися погано. А тому, що домовитися не вийде", – переконаний журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Портников назвав головним інтересом України в акціях протесту в Білорусі перетворення сусідньої країни на невід'ємну частину демократичної Європи.

Тільки такий результат революційних настроїв білорусів дозволить говорити про цивілізаційну перемогу над російською залежністю і додаткові гарантії безпеки для нашої держави, вважає він.

Крім того, журналіст переконаний, що протести в Білорусі зруйнували міф про радянське "благополуччя" в цій країні, і режим Лукашенка переживає агонію.

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