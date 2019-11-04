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4 листопада • оновлено в 14:05
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Портников пояснив, навіщо Путіну "термінова" зустріч із Зеленським

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Війна з Росією на Донбасі триватиме доти, доки Україна не опиниться в кишені президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на "Еспресо", коментуючи заяву прессекретаря російського лідера Дмитра Пєскова про те, що Путін готовий до саміту "нормандської четвірки" за термінової необхідності.

"Ця заява ставить під сумнів будь-які домисли про день проведення зустрічі в "нормандському форматі". До неї можна було ще вважати, що варто українському президентові Володимиру Зеленському "прогнутися" під російські умови, як у Кремлі узгодять дату. Але, як бачимо, нічого подібного не відбувається", – зазначив він.

За словами журналіста, заявою Пєскова мав би, за ідеєю, зацікавитися сам глава України: до останнього той запевняв, що виконує умови Путіна тільки тому, що хоче зустрітися з російським очільником, а не обговорювати питання війни і миру телефоном.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

"Я не можу зрозуміти, чому Зеленський так прагне цієї зустрічі, чому розраховує на її успіх і не розуміє, якою катастрофою для нього може обернутися "нормандський саміт". Але після заяви Пєскова варто задатися питанням – а цей саміт взагалі буде? Що таке термінова необхідність? Що має взагалі трапитися?" – підкреслив Портников.

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Він уточнив, що ці два слова російською бюрократичною мовою означають непотрібність проведення зустрічі лідерів, тому що ніякої термінової необхідності для саміту справді немає.

"А хто сказав, що Путін цього хоче? Війна – це не гумореска, це продовження агресивної російської політики. І поки Україна не в кишені Путіна, війна проти нашої держави тими чи іншими засобами триватиме. Це, власне, саме те, що намагався пояснити Володимиру Зеленському та його оточенню Дмитро Пєсков", – підсумував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Володимир Зеленський мав зустрітися з Володимиром Путіним в рамках переговорів у "нормандському форматі" ще у вересні, однак саміт зірвався з вини Росії.

  • Потім у Кремлі заявили, що головна умова проведення саміту – розведення сил на Донбасі. Зеленський заявив, що Україна виконує умови для проведення зустрічі.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Віталій Портніков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Ну кому же ещё как не Портникову знать чего хочет Путин ? Да и то что ты не можешь что-то понять, ещё не объясняет чего хочет Зеленский ! Виталька начинает тупить.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"...зачем Путину "срочная" встреча с Зеленским"....Зачем? И когда он заявлял о необходимости срочной встречи? Вот Зеленский об этом постоянно заявляет и рвется на встречу в Нормандском формате.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Путину "срочная" встреча с Зеленским? Портников всё тупеет и тупеет ...
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