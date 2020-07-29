Портников побачив тривожний сигнал у виході Кучми з ТКГ

Вихід другого президента України Леоніда Кучми із Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі свідчить про те, що переговори у Мінську не мають перспектив.

Більш того, його крок може означати і те, що олігархічні клани більше не розглядають чинну владу України як партнера. Про це написав український журналіст Віталій Портников у статті для "Еспресо".

Він нагадав, що Кучма залишає ТКГ вже вдруге – він був першим керівником української делегації й пішов із неї саме тоді, коли стало зрозуміло, що не існує ніяких реальних перспектив для домовленостей між російським та українським лідерами Володимиром Путіним і Петром Порошенком.

"Вже тоді у Кремлі вирішили більше не спілкуватися з тодішнім президентом України, а місцеві олігархи, серед яких був і зять Кучми Віктор Пінчук, активно працювали над заміною глави держави людиною, яка зможе добитися взаєморозуміння з Москвою. Про те, що Москва взагалі не прагне до такого взаєморозуміння, схоже, не здогадувалися тоді ані олігархи, ані їх кандидати на посаду президента", – зазначив журналіст.

За словами Портникова, Кучма – один з небагатьох людей в Україні, хто це чудово розуміє. Але він нібито може розраховувати, що авторитет, яким він користується у російських кланів, сприятиме пошуку компромісу.

"Його присутність на переговорах – сигнал Москві, що в Києві дійсно хочуть взаєморозуміння і закінчення конфлікту. Коли Кучма переконується, що цей сигнал не сприйматиметься у Кремлі і зовсім там нікому не цікавий, що Путін хоче не домовлятися, а тиснути, він іде. Кучмі цей тиск абсолютно не потрібен. Тому він пішов у 2018 році. Тому він пішов у 2020 році", – вважає журналіст.

Підсумовуючи, він додав, що і тоді, і тепер вихід Кучми із ТКГ був індикатором завершення олігархічного консенсусу лояльності чинному главі державі та початку процесу пошуку олігархами нового президента України.

"Просто у випадку із Зеленським цей процес пошуку почався раніше, ніж у випадку з Порошенком – що, загалом, не дивно, якщо давати собі раду у економічних перспективах країни", – поділився своєю думкою Портников.

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