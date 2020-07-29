Портников побачив тривожний сигнал у виході Кучми з ТКГ
Леонід Кучма. texty.org.ua
Вихід другого президента України Леоніда Кучми із Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі свідчить про те, що переговори у Мінську не мають перспектив.
Більш того, його крок може означати і те, що олігархічні клани більше не розглядають чинну владу України як партнера. Про це написав український журналіст Віталій Портников у статті для "Еспресо".
Він нагадав, що Кучма залишає ТКГ вже вдруге – він був першим керівником української делегації й пішов із неї саме тоді, коли стало зрозуміло, що не існує ніяких реальних перспектив для домовленостей між російським та українським лідерами Володимиром Путіним і Петром Порошенком.
"Вже тоді у Кремлі вирішили більше не спілкуватися з тодішнім президентом України, а місцеві олігархи, серед яких був і зять Кучми Віктор Пінчук, активно працювали над заміною глави держави людиною, яка зможе добитися взаєморозуміння з Москвою. Про те, що Москва взагалі не прагне до такого взаєморозуміння, схоже, не здогадувалися тоді ані олігархи, ані їх кандидати на посаду президента", – зазначив журналіст.
За словами Портникова, Кучма – один з небагатьох людей в Україні, хто це чудово розуміє. Але він нібито може розраховувати, що авторитет, яким він користується у російських кланів, сприятиме пошуку компромісу.
"Його присутність на переговорах – сигнал Москві, що в Києві дійсно хочуть взаєморозуміння і закінчення конфлікту. Коли Кучма переконується, що цей сигнал не сприйматиметься у Кремлі і зовсім там нікому не цікавий, що Путін хоче не домовлятися, а тиснути, він іде. Кучмі цей тиск абсолютно не потрібен. Тому він пішов у 2018 році. Тому він пішов у 2020 році", – вважає журналіст.
Підсумовуючи, він додав, що і тоді, і тепер вихід Кучми із ТКГ був індикатором завершення олігархічного консенсусу лояльності чинному главі державі та початку процесу пошуку олігархами нового президента України.
"Просто у випадку із Зеленським цей процес пошуку почався раніше, ніж у випадку з Порошенком – що, загалом, не дивно, якщо давати собі раду у економічних перспективах країни", – поділився своєю думкою Портников.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 липня Кучма склав свої повноваження голови делегації України у ТКГ в Мінську з питань врегулювання ситуації на Донбасі.
Причиною такого кроку, за твердженням ЗМІ, нібито став похилий вік політика.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що місце Кучми може зайняти віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков або перший президент України Леонід Кравчук.
Згодом Кравчук заявив, що готовий до такої пропозицій, хоча ще не чув її офіційно.