Порошенку передрекли нову зустріч з Путіним: названі можливі терміни

Нова зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" Петра Порошенка, Володимира Путіна, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона може відбутися вже в найближчі місяці.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV експерт-міжнародник Ірина Верещук.

Експерт зазначила, що така зустріч не відбулася в лютому на Мюнхенській конференції з питань безпеки, але це було перед виборами в Росії.

"Тепер Путіну треба щось робити, і на це будуть накладатися такі кейси, як справа Скрипаля. Ми думаємо, що Путін далі буде помилятися, оскільки не можна не помилятися в такій системі координат", - зазначила вона.

На питання, коли можна очікувати зустрічі в "нормандському форматі", експерт зазначила: "Думаю, в травні-червні вони зберуться, розуміючи необхідність вирішити це питання".

За словами Верещук, багато в вирішенні проблеми Донбасу буде залежати і від США.

"Там зараз зміни в керівництві, прийшов новий радник президента з національної безпеки Джон Болтон. Він є "яструбом" і захоче вирішити це питання", - пояснила вона.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше президент Росії Володимир Путін виступив за приєднання США до "нормандського" процесу .