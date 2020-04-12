Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року

Кримінальна справа проти Тетяни Чорновол – це намагання влаштувати судилище над усіма учасниками Революції Гідності. А ДБР, кероване адвокатом Януковича, призначене стати інструментом цієї атаки на Майдан. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Він також нагадує про перебіг подій на Майдані 18 лютого 2014 року і наголошує, що заява ДБР щодо цих подій неправдива.

Петро Порошенко Пресслужба "ЄС"

"ДБР бреше. Революція Гідності почалася з розвороту нашої країни з дороги в Євросоюз до Росії і звірячого побиття студентів-євромайданівців 30 листопада 2013. Далі був ще жорстокіший розгін активістів і журналістів 1 грудня. Перед новим роком 2014-го мало не до смерті побили Тетяну Чорновіл, а вже в січні убили Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Юрія Вербицького.

18 лютого 2014 справжнє побоїще у Маріїнському парку почалося не по обіді, а вранці. Я теж там був. Допомагав пораненим, яких били тітушки та розстрілювали беркутівці", – згадує Петро Порошенко.

"Чому бреше ДБР? Теперішня влада свідомо віддала цей орган на відкуп адвокату Януковича. Фактичним керівником Державного Бюро Репресій, як називають його в народі, є Бабіков, який отримував гроші від свого "ростовського" клієнта.

Тому кримінальна справа проти Тетяни Чорновол – це спроба атакувати та перекреслити цінності, на яких тримається наша незалежність. Це – намагання влаштувати російське судилище над ВСІМА учасниками Майдану: від Героїв Небесної сотні до тих, хто підвозив дрова чи їжу. Це – ознака реваншу. Це – спроба переписати історію під диктовку Кремля", – переконаний п’ятий Президент.

"Але вона не вдасться. Бо є ми. Ми – носії пам’яті. Ми були там і ми пам’ятаємо все. І нас багато. Значно більше ніж куплених Януковичем бабікових", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

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