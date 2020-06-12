Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом не ворогувати один з одним, а разом виступити на захист України.

Про це він повідомив у ефірі каналу "Прямий" у відповідь на інтерв'ю президента, у якому він висловився про ставлення до Порошенка. П'ятий президент наголосив, що "Європейська солідарність" завжди готова підставити плече владі й спільно виступити на захист країни від російської агресії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Дорогий Володимире Олександровичу, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова. Послухайте, ви мені не ворог. Я з вами не борюся. Навпаки, якщо важко – наша команда завжди готова підставити плече, бо ми дуже любимо Україну. Мій ворог – агресор, який прийшов до нас зі зброєю. Повірте, це і ваш ворог. Мій ворог – ті, хто прийшли й вбивають українців. Повірте, це і ваші вороги", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Політик підкреслив, що державницькі сили необхідно об'єднати також і для порятунку економіки України.

"Сьогодні був переглянутий прогноз української економіки: з 5% падіння збільшили прогноз до 9% падіння. А сьогодні буде навіть і більше. Ви відсутність хліба збираєтесь замінити попкорном – українці дуже розумна нація, і на це вдруге не поведеться. Країну треба об’єднати, державницькі сили треба об’єднати. І спільно, як у 2014-му, разом виступити на захист нашої держави. І тоді буде успіх", – сказав п'ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський повідомив, що Порошенко неодноразово пропонував йому співпрацювати задля допомоги Україні, але він відмовився.

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