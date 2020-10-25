Порошенко звернувся до виборців із подякою

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подякував виборцям за активну громадянську позицію і закликав захистити результати волевиявлення від фальсифікацій.

Він наголосив: важливо не дати владі і провладним олігархам спотворити волю народу. Про це ввечері 25 жовтня повідомляє пресслужба політсили.

"Перш за все я хочу привітати з тим, що довга виборча кампанія і день голосування завершилися. Ми переходимо до післявиборчої ночі, надзвичайно важливої, бо для будь-якого штабу, який організовує виборчу кампанію, 50% – це проведення кампанії і донесення сенсу участі політичної сили у кампанії, а решта 50% – це організація роботи із захисту і збереження результатів волевиявлення людей", – зазначив Порошенко.

Лідер партії "ЄС" висловив вдячність тим, хто прийшов виконати свій обов’язок як громадянина України, незважаючи на загрозу COVID-19 і з дотриманням соціальної дистанції.

"Хотів би подякувати виборцям. Незважаючи на розчарування владою – а явка свідчить про те, що люди владі більше не вірять, – тим, хто прийшли і попри загрозу коронавірусу з дотриманням соціальної дистанції зробили своє волевиявлення. Бо це обов’язок кожного громадянина України, і дуже важливо, що сьогодні це волевиявлення було продемонстровано", – зауважив п’ятий президент.

"Більшість проголосувала за європейське майбутнє України, за повернення країни на рейки руху до Європи. Надзвичайно важливо, я сподіваюсь, що ті загрози федералізації держави або тотальної перемоги російський політичних сил у східних регіонах – ці загрози не справдилися. Через те, що українці продемонстрували дуже відповідальне ставлення до голосування", – наголошує Петро Порошенко.

"Хочу подякувати і тим сумлінним членам дільничних територіальних виборчих комісій, на плечі яких лягає безсонна ніч після дуже важкого дня. Дуже відповідальна робота із захисту волевиявлення – а де-факто захисту України. Не дати можливість ділкам, злочинцям, владі спотворити волевиявлення громадян. Я дуже розраховую на відповідальне ставлення до своїх обов'язків всіх учасників виборчого процесу", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

"Ми маємо дуже тривожні сигнали із низки областей України. Там, де опитування свідчать, що проєкт влади або інші олігархічні проєкти, які захищаються і підтримуються владою, не проходять зараз – їх будуть намагатися "за вуха" протягнути до громад, до місцевих рад", – застерігає Петро Порошенко.

Він наголосив, що "Європейська солідарність" стоїть на захисті волевиявлення громадян. Партія проводить паралельний підрахунок голосів, який уже почався і триватиме до повного підрахунку результатів.

"Я сподіваюся, що завтра протягом дня нам вдасться оприлюднити вже перші підсумки паралельного підрахунку голосів. І той досвід, який у нас є за останні чотири виборчі кампанії, свідчить про абсолютну надійність цього механізму", – наголосив Порошенко.

"В умовах, коли хтось затримуватиме підрахунок голосів, ми діятимемо ефективно. У нас сформовано мобільні групи, у складі яких є і депутати, і юристи, і представники громадських організацій, ми нікому не радимо порушувати закон", – попередив п’ятий президент України.