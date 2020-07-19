Порошенко зробив сильну заяву на ювілейній Зарваницькій прощі і побажав Україні перемоги

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною взяли участь у ювілейній Зарваницькій прощі.

У богослужіннях, які очолив Предстоятель УГКЦ, Блаженніший Святослав, взяли участь тисячі прочан. Цього року вперше проща у Марійському духовному центрі Зарваниця також відбувалася в онлайн форматі.

"Сьогодні історичний день. Бо сьогодні 25-а річниця першої Зарваницькоі прощі, яку Мирослав-Іван Любачівський 25 років тому зробив тут, на цьому святому місці", – зазначив Петро Порошенко у коментарі журналістам.

"Я твердо переконаний, що Господь захищає Україну. Бо всю ту навалу, яку українська земля, український народ отримує від країни-агресора за останні 6 років – без Божої допомоги, без того, щоб Господь почув наші молитви, нам було б долати набагато важче. І правда з нами, Господь Бог з нами, і ми все витримаємо", – переконаний п‘ятий Президент.

"Ми звільнимо нашу землю. Ми звільнимо і Донбас, ми звільнимо Крим з Божою допомогою. Ми подолаємо коронавірус. Ми подолаємо ті кричущі проблеми, які зараз є в економіці, в руйнації реформ, в руйнації децентралізації, руйнації армії. Ми захистимо нашу українську мову. Ви бачили, що було позавчора, але ми як парламентський спецназ захистили мову. Ми захистили право українців молитися до Господа українською мовою. І ми в подальшому будемо рішуче захищати Україну", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко подякував Його Блаженству Святославу, всім священнослужителям та прочанам, які долучились до молитви.

"Подивіться, скільки нас багато сьогодні на Зарваницькій прощі. Я хотів би подякувати хлопцям із "Захисти Україну", нашим воїнам, які боронили нашу державу на фронті, і які боронять нашу державу від реваншу", – зазначив Петро Порошенко.

Після закінчення літургії відбулася зустріч Петра Порошенка та Предстоятеля УГКЦ Блаженнішого Святослава (Шевчука).

25 років тому відбулася перша Всеукраїнська проща до Зарваниці, на якій Блаженніший Патріарх Мирослав-Іван Любачівський здійснив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці. 20 років тому під час Всеукраїнської прощі відбулося освячення Собору Зарваницької Божої Матері.