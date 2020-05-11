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11 травня • оновлено в 12:11
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Порошенко зажадав у Зеленського терміново скликати РНБО: потужне звернення

2.7т
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П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав нинішнього главу держави Володимира Зеленського продовжити заходи із заборони на території країни російських соціальних мереж та каналів.

Для цього він попросив негайно зібрати засідання Ради національної оборони й безпеки. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook, підкресливши, що ще п’ять років тому ініціював відповідну заборону.

"Пам’ятаєте, скільки каміння було кинуто у мене, коли я виніс на розгляд РНБО питання щодо заборони російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники"? Скільки тоді казали, що це є порушення свободи слова, що це ні в якому разі не можна робити? Аж допоки не були знайдені дані підписників "ВКонтакте" і "Одноклассники" у ФСБ", – наголосив Порошенко.

Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

Крім цього, він зазначив, що критика на його адресу тоді сипалася і через заборону трансляції на території України програм таких каналів, як "Россия 24", "Russia Today", "ОРТ". Політик нагадав, що владі вдалося це зробити завдяки створенню відповідної законодавчої бази.

Нині ж лідер "ЄС" звернувся до президента Зеленського з пропозицією створити умови для, зокрема, російськомовних громадян Європи і Сполучених Штатів, щоб мати панєвропейський, панамериканський російськомовний канал, який забезпечить можливість чути альтернативну точку зору.

"Бо коли люди сидять на голці "Russia Today" або "Россия 24" – дуже легко дурити і підтримувати п’яту колону всередині держави. Зусилля, які нам треба спрямовувати на інформаційну протидію гібридній агресії, аж ніяк не менш важливі, ніж ті зусилля і кошти, що ми виділяємо на оборону держави", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" та "Однокласники" продовжать після 15 травня. Таке розпорядження вже є в Офісі президента.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
ЗМІ заборона вконтакте соцмережі Однокласники
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Андреев Виталий
Андреев Виталий
Пока интернет в Украине не запретят, остальное бесполезно...
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Литруха опять что-то "мощно" крякнул.
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