Росія через нав’язування газового контракту просуватиме невигідний для України пакет домовленостей під час "нормандського саміту", тому питання газу в жодному разі не можна включати до порядку денного.

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко написав у своїй статті для "Української правди". Він зазначив, що ще нічого не коштувало українцям так дорого, як російський газ.

"Не слід включати "газове питання" до загального порядку денного "нормандського саміту", аби не дозволити Росії сформувати невигідний для України "пакет домовленостей", за яким за "дешевий" газ Україна зробить важливі поступки на політичному треку. Ще нічого у новітній історії нам не коштувало так дорого, як дешевий російський газ. Хотів би принагідно попередити, щоб не стало воно сюрпризом", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко застеріг від газових переговорів під час "нормандського саміту"

Як написав п‘ятий президент, Україна не має економічної потреби у російському газі.

"Уже п’ятий рік, як ми не купуємо газ у Росії і не маємо в ньому бодай найменшої економічної потреби. Тож не знаю як хто, але наша команда відновлення прямих закупівель газу в Путіна розглядатиме як капітуляцію – причому не лише в енергетичній, але й у політичній сфері", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко дав декілька важливих порад своєму наступнику Володимиру Зеленському напередодні чотиристороннього саміту в Парижі (Франція) 9 грудня.

Як писав OBOZREVATEL:

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