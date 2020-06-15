П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав нинішню владу зупинити повзучий проросійський реванш.

Про це він заявив під стінами Київського апеляційного суду, де відбулося засідання у справі про державну зраду експрезидента-втікача Віктора Януковича. Він наголосив, що поплічники Януковича намагаються виправдати російську агресію проти України.

"Сьогодні тут вирішується подальша доля нашої держави, і кожен має докласти максимум зусиль для того, щоб захистити майбутнє України. Ви чули в цьому залі, що "п’ята колона", поплічники Януковича намагаються виправдати кліку Януковича, яка здала Україну Росії. Які ще докази потрібні, коли ці злочинці написали листа всупереч Конституції і законодавству України запросили окупантів до України? Це доведено і не спростовано ніким", – нагадав Порошенко про події зими 2014 року.

П’ятий президент наголосив, що мета Януковича і його поплічників – перекласти відповідальність з країни-агресорки на українців.

"На жаль, я вимушений це констатувати, що за діючої влади в Україну ці поплічники почали повертатися. І не просто повертатися, використовуючи і відчуваючи власну безкарність, – а ще й прорвалися до лав діючої влади", – зазначив Порошенко.

"Вони називають події 2014 року і Революції Гідності заколотом, захопленням влади. Вони уникають слова "агресія". Вони уникають називати того, хто має нести відповідальність за цю агресію. І попризначали в керівництво найвищих правоохоронних органів держави адвокатів Януковича. В Офісі президента знаходяться адвокати Єфремова, які координують роботу правоохоронних органів і судів по переслідуванню не тих, хто вбивав українців, не тих, хто працював на Росію. А по переслідуванню добровольців, волонтерів, переслідуванню Марусі Звіробій і Софії Федини, Тетяни Чорновіл і Стерненка, переслідуванню добровольців, які проходили по справі Шеремета", – наголосив Порошенко.

Він подякував активістам, які прийшли під стіни Апеляційного суду, щоб висловити свою чітку позицію про неприпустимість реваншу.

"Бо першими приїдуть поплічники Януковича, другим приїде сам Янукович, а третім, а може й першим – Путін. І нам, народу, який заплатив таку високу ціну за це все, не можна цього допустити", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

Він звернувся до нинішньої влади із вимогою припинити спроби ревізії подій Революції Гідності на догоду Путіну та проросійським силам.

"Це ваша відповідальність – зупинити повзучий російський реванш, це ваша відповідальність – довести, що ті так звані "12 пунктів плану Кремля" – це не є завдання вам, спростувати вашими прямими діями. Я твердо переконаний, що Україна зараз має зупинити ці події, бо вони дуже схожі на події листопада 2013 року. Економіка падає, влада недосвідчена, нездатна зупинити пандемію коронавірусу і намагається зупинити відсутність хліба та сала в українців відосиками і поп-корном", – застеріг Порошенко.

Він також наголосив, що громадянське суспільство і демократична опозиція не дозволять реалізувати путінські сценарії в Україні.

"Ми сильні, ми разом, ми зупинимо повзучій російський реванш. Саме тому сьогодні я тут, саме тому сьогодні ви всі тут. Ми разом переможемо", – переконаний п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко під час виступу в апеляційному суді у справі про держзраду Януковича заявив про намагання сторони захисту на догоду Росії перекласти відповідальність за незаконну анексію Криму та війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію проти нашої держави.