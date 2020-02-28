Шевченківський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань закрити справу, у якій п'ятий президент Петро Порошенко 28 лютого викликався на допит, у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Про це Порошенко повідомив під час акції проти політичних репресій під стінами ДБР. Він подякував усім, хто лишився небайдужим до спроби розпочати повернення України в часи Януковича і розгорнути політичні переслідування опозиції, а також закликав президента Володимира Зеленського припинити ці дії.

"Ми з нашими адвокатами щойно повернулися з Шевченківського суду міста Києва. 10 хвилин тому суддя ухвалила рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам у закритті кримінальної справи, за якою ми сьогодні запрошені на допит. Постанова скасована, суддя ухвалила рішення зобов'язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв'язку з відсутністю складу злочину", – повідомив Порошенко.

Петро Порошенко Пресслужба партії "Європейська солідарність"

Він також заявив, що не має жодних ілюзій щодо того, що ДБР проігнорує рішення суду і продовжить виконувати вказівки Офісу президента Зеленського щодо політичних переслідувань.

"Володимире Олександровичу, займіться функціями президента. Захищайте країну, зміцнюйте світову солідарність, допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей і не ставайте Януковичем. В нього було дуже погане минуле і майбутнє теж не радісне. Дайте судовій і правоохоронній системі спокій, їхня мета – бути незалежними. Бо те, що ми чули на "плівках Труби", колишнього очільника ДБР, це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин, не займайтеся цим", – закликав Порошенко.

Політик наголосив, що прийшов до ДБР, розуміючи, що це ознака політичних переслідувань та того, що влада вміє єдине – давати видовище та іти за принципом "хліба і видовищ".

"Рік тому вони обіцяли кінець епохи бідності, зараз треба звітувати. З 1 березня – вже післязавтра – за ухваленим нашою командою законом, і це не просто порожні обіцянки, а під час нашої каденції, як би важко не було, ми ухвалювали рішення про індексацію пенсій. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського мав ухвалити рішення про індексацію пенсій. Цього немає, бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями", – наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що влада намагається відволікти увагу від прорахунків у безпекових питаннях.

"Подивіться, що відбулося. Прорив на фронті 18 лютого після так званого розведення, про яке і згадки немає у Мінських угодах, до миру не призвів. Обіцянка, що мир це просто, достатньо просто перестати стріляти, веде до капітуляції України. Зупинені програми будівництва гуртожитків для військовослужбовців, програма будівництва сільської і телемедицини, програма децентралізації із забезпеченням громад фінансовим ресурсом.

Соціальні виплати, економічне зростання, розбудова інвестиційного клімату – і замість цього країні пропонується шоу. Ми не будемо грати у це шоу, хоча, як законослухняні українці, будемо ходити в суд, будемо доводити, що я правильно зробив, коли підписав Мінські угоди, бо це дозволило сформувати світову коаліцію на підтримку України і застосувати санкції проти країни-агресорки – Російської Федерації", – нагадав Порошенко.

Політик наголосив, що одна зі справ, сфабрикованих у ДБР, стосується націоналізації ПриватБанку, яка врятувала країну від дефолту. А ще одна – так звана справа моряків, щодо якої є однозначне рішення на користь України в Міжнародному морському арбітражі.

"Коли було віддано наказ на ротацію, абсолютно звичайну чергову ротацію для забезпечення свободи судноплавства і українського суверенітету в Керченській протоці і Азовському морі, ми правильно зробили. Це рішення було підтверджене міжнародним трибуналом у Гамбурзі", – нагадав Порошенко.

"Ми прийшли сюди, щоб продемонструвати: "Європейська солідарність" і українці нічого не бояться. Ми дякуємо за таку підтримку "Європейської солідарності". Ми не дамо знову розгорнути політичні переслідування. Ми не дамо зруйнувати незалежність судової системи і перетворити Верховний суд України на сумнозвісний Печерський суд. Ми цього не дамо зробити", – переконаний Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що прибуде на допит у Державне бюро розслідувань як свідок самостійно, попри те, що вважає його політично вмотивованим.

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