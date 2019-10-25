Порошенко закликав Раду об’єднатися заради НАТО

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко записав відеозвернення, у якому закликав підтримати підготовлену його політсилою заяву щодо ПДЧ до грудневого саміту НАТО.

Він стверджує, що територіальну цілісність країни можна відновити політико-дипломатичним шляхом. Саме таку стратегію його команда виробила ще у 2014 році (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Порошенко зауважив, що сталий мир та надійна безпека можливі лише, якщо Україна стане членом НАТО.

"За п’ять років ми зблизилися як ніколи. Про цей прогрес одностайно говорили всі наші партнери під час Парламентської асамблеї НАТО, яка нещодавно відбулася у Лондоні. І коли так, сказав я їм у відповідь, то настав час надати Україні План дій щодо членства. Ще 2008 році Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО. І хоча тоді нам ПДЧ не надали, але його перспективу зафіксували у фінальній резолюції саміту", – наголосив політик.

Петро Порошенко

"Одинадцять років тому нам казали, що ПДЧ не на часі. Бо влада тоді не мала консолідованої позиції. І у суспільстві був низький рівень підтримки. Тепер більшість українців – за членство в НАТО. Ця мета зафіксована в Конституції України. Зміни, які за цей час відбулися і в Україні, і на континенті, промовляють самі за себе", – промовив експрезидент.

Він зазначив, що офіційні представники Альянсу постійно наголошують, що двері НАТО для України відкриті.

"Європейська солідарність" свідома, що там рішення ще не буде. Не секрет, що деякі наші партнери йдуть вперед, озираючись назад… На неврівноважене російське керівництво. Їм знадобиться ще час, щоб зібратися з духом і наважитися прийняти Україну до Альянсу. Але процес слід починати вже зараз.

Поставити на порядок денний питання про ПДЧ – це насамперед обов’язок українського президента. А парламент нового скликання має нагоду продемонструвати політичну волю щодо вступу України до Альянсу", – сказав Порошенко.

Парламентар наголосив, що його команда підготувала проєкт заяви Верховної ради України. Вони запропонували уповноважити голову Верховної Ради разом з президентом і прем’єр-міністром поставити підпис під відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО. Воно має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади у питанні євроатлантичної інтеграції.

"Закликаю колег по Верховній Раді – і у владі, і в опозиції – підтримати нашу пропозицію вже наступного тижня.

В чому-чому, а в цьому питанні маємо бути єдиною українською командою. І тоді зможемо досягти амбітних цілей. Як це було з Угодою про асоціацію. Як це було з безвізом. Як це стане з ПДЧ, а згодом – і зі вступом до НАТО та Європейського Союзу", – вважає політик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше народна депутатка від "Слуги народу" і глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

Незабаром вона виправдалася, що нібито мала на увазі, що підтримує всі кроки, які наближають Україну до Північноатлантичного альянсу, проте "нас там не чекають".

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