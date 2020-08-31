Порошенко закликав повернути Фокіна на пенсію, "де він і був останні 28 років"

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу повернути на пенсію першого заступника глави української делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольда Фокіна.

Про це він заявив на з'їзді "ЄС" 31 серпня, зазначивши, що інакше його пропозиції "щодо федералізації України" можна буде сприймати як позицію вищого політичного керівництва країни.

"Претензії у нас абсолютно не до пана Фокіну, а до того, хто його туди призначив. Тому що ця людина виступає від імені України .... В разі, якщо найближчими днями пана Фокіна не повернуть на пенсію, де він перебував останні 28 років, у нас є всі підстави вважати, що запропонована паном Фокіним федералізація України – це те, що вони запропонували – не особиста фантазія ветерана української політики, а позиція вищого політичного керівництва української держави. а тоді вже зовсім інша розмова", – зазначив Порошенко.

Він додав, що не для цього в 2014 році українські війська визволяли дві третини окупованого Донбасу.

"(Не для того,) щоб ця чудова суміш нових осіб і пропахлих нафталіном старих кадрів запропонували його, Донбас, здати Росії весь – від Слов'янська до Маріуполя ... Це і є капітуляція", – підкреслив Порошенко.

Лідер "ЄС" уточнив, що в Мінських угодах йдеться лише про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, проте Фокін каже про особливий статус державного управління усього Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вітольд Фокін, який недавно був призначений першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі, заявив про необхідність надати особливий статус всій території Донбасу, а не тільки окупованим районам.

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