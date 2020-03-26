Порошенко закликав організувати "повітряний міст" з Китаєм: у чому суть

Уряд України має ініціювати створення так званого "повітряного мосту" із Китаєм, щоб максимально оперативно отримати необхідні засоби захисту та медобладнання для боротьби з коронавірусом.

З такою ініціативою до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля звернувся п’ятий президент, лідер партіі "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він також запропонував долучити до антикризового штабу представників парламентських фракцій.

Такий антикризовий штаб за словами Порошенка має ухвалювати необхідні для людей рішення і жорстко зупиняти намагання під прикриттям епідемії "протягнути" лобістські рішення.

Петро Порошенко

"Сьогодні я звернувся до прем’єр-міністра для того, щоб був організований повітряний міст між Китаєм і Україною для того, щоб апарати штучної вентиляції легенів, захисні костюми, захисні маски розподілити через 50 антивірусних центрів для того, щоб лікарі знали, що вони захищені. Будуть захищені лікарі – будуть захищені люди", – переконаний Порошенко.

Крім того, він наголосив на необхідності захистити малозабезпечених громадян. Порошенко повідомив, що соцопитування, яке було проведено в Україні, показує, що більшість українців має фінансових ресурсів на місяць-півтора для того, щоб фізично прожити.

"Дати відповідь цим людям – це є сьогодні завдання влади. Ми запропонували сьогодні об’єднатися, я вніс пропозицію увійти до антикризового штабу, і дуже приємно, що моя пропозиція була прийнята. Під керівництвом прем’єр-міністра, за участю голови ВРУ, представництва Офісу президента, керівників або лідерів політичних партій і фракцій парламенту цей антикризовий штаб буде напрацьовувати не лобістські "хотілки", які хотіли включити в ці законопроекти, а буде напрацьовувати те, що захистить людей і країну", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що антикризовий штаб при президентові має працювати за участі урядовців та представників парламенту. Пріоритетні завдання – забезпечення медичних працівників, захист людей пенсійного віку і термінові антикризові економічні заходи.

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