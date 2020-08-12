Порошенко закликав Білорусь припинити насильство та оголосити дострокові вибори

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу Білорусі припинити насильство проти своїх громадян, звільнити політв’язнів та провести дострокові президентські вибори.

Про це йдеться в його заяві, яка опублікована на сайті партії "Європейська солідарність". Порошенко зауважив, що Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності.

"У ці дні увага України, всієї Європи і світу прикута до подій в сусідній Білорусі, де розгортається глибока політична криза. Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси – традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу. Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є одним з ключових чинників безпеки та добробуту України. Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності", – сказав лідер "ЄС".

Порошенко зазначив, що білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави.

"Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це – перше. По-друге, звільнити з в’язниць і місць утримання політичних в’язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів. По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет", – сказав п’ятий президент.

"По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі виборчому процесу. По-п’яте, закликаю українську владу у контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п’ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС з МЗС Білорусі для з’ясування та вирішення проблемних питань, пов’язаних із політичною кризою в Білорусі", – додав Порошенко.

Він також закликав міжнародну спільноту пильнувати за діями російського агресора, "який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю".

"Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна. Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому – ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні – не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля. Політична партія "Європейська Солідарність" продовжить координувати подальші дії з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу та міжпартійної взаємодії", – зауважив Порошенко.