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27 вересня • оновлено в 18:58
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Порошенко захистив Меркель від критики Трампа – західна преса

2.3т Читати матеріал російською

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко спростував критику Німеччини з боку його наступника Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, які у телефонній розмові заявили, що Берлін не зробив достатньо для захисту України від Росії.

Як пише західне видання Рolitico, на своїй сторінці у Twitter Порошенко заявив, що санкції, які покладають покарання на Росію за її військову агресію проти України, були б неможливі без допомоги канцлера Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і його наступника Еммануеля Макрона.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Новини
"Не втрачаймо бойового духу!" Порошенко звернувся з подякою до країн ЄС

"Підтримка, яку надавав ЄС, була безпрецедентною", – цитує Порошенка видання.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив стенограму телефонного дзвінка між Трампом і Зеленським, під час якого Трамп зажадав від Зеленського провести розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, а також заявив, що Німеччина "майже нічого не робить" для України, з чим президент України погодився.

Як писав OBOZREVATEL, Петро Порошенко на конференції в Польщі заявив, що Україні необхідно зберегти двосторонню підтримку з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу. Він зазначив, що всі останні п'ять років Україна отримувала безпрецедентну допомогу від американських сенаторів і президентів, а також від країн-членів ЄС.

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Особи
Петро Порошенко Дональд Трамп Ангела Меркель Еммануель Макрон Володимир Зеленський
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Serov Oleg
Serov Oleg
свинья,списанная в утиль продолжает лезть не в свои дела...запойный петр должен ходить в ГБР и скулить там "не знаю,забыл,не буду отвечать....."
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