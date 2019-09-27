Порошенко захистив Меркель від критики Трампа – західна преса

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко спростував критику Німеччини з боку його наступника Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, які у телефонній розмові заявили, що Берлін не зробив достатньо для захисту України від Росії.

Як пише західне видання Рolitico, на своїй сторінці у Twitter Порошенко заявив, що санкції, які покладають покарання на Росію за її військову агресію проти України, були б неможливі без допомоги канцлера Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і його наступника Еммануеля Макрона.

Петро Порошенко

"Підтримка, яку надавав ЄС, була безпрецедентною", – цитує Порошенка видання.

Support, which was provided by the EU, has been unprecedented. The EU sanctions would have been impossible without Angela Merkel , Francois Hollande, without @EmmanuelMacron, the successor of Francois Hollande as the President of France . Both countries represented the whole EU - Петро Порошенко (@poroshenko) 26 вересня 2019 р

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив стенограму телефонного дзвінка між Трампом і Зеленським, під час якого Трамп зажадав від Зеленського провести розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, а також заявив, що Німеччина "майже нічого не робить" для України, з чим президент України погодився.

Як писав OBOZREVATEL, Петро Порошенко на конференції в Польщі заявив, що Україні необхідно зберегти двосторонню підтримку з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу. Він зазначив, що всі останні п'ять років Україна отримувала безпрецедентну допомогу від американських сенаторів і президентів, а також від країн-членів ЄС.

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