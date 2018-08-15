МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт

Порошенко за свій рахунок запустив рекламу на підтримку автокефалії

2.2тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко оплатив телерекламу в підтримку надання автокефалії Української православної церкви з особистих коштів.

"На трансляцію телевізійної реклами "Ми - Україна" не було витрачено жодної копійки з державного бюджету України. Дана рекламна кампанія була оплачена за рахунок власних коштів Петра Порошенка, з яких сплачені всі податки, відповідно до укладених договорів з телеканалами", - сказано у відповіді прес-служби Адміністрації на відповідний запит "Українських Новин".

Зазначається, що всі витрати, пов'язані з розміщенням телереклами, будуть відображені в декларації президента за 2018 рік.

Новини
"Все вже зроблено": Ющенко дав конкретний прогноз по Томосу

Нагадаємо, 17 квітня президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви. За його словами, єпископи УПЦ КП підписали звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу нової Української православної автокефальної церкви.

18 квітня ієрархи УПЦ КП і УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада йогопідтримала.

Раніше предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Вселенський Патріарх Варфоломій надасть Томос Української православної церкви вже в поточному році.

В кінці липня з'явилася інформація, що питання про надання автокефалії Української православної церкви може бути розглянуто у вересні на зборах Константинопольської Патріархії.

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
18
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
автофекалии рулят..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Semizalupiv Opanas, в параше все фекалии, прикириленный смерд
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги