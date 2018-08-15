Порошенко за свій рахунок запустив рекламу на підтримку автокефалії

Президент України Петро Порошенко оплатив телерекламу в підтримку надання автокефалії Української православної церкви з особистих коштів.

"На трансляцію телевізійної реклами "Ми - Україна" не було витрачено жодної копійки з державного бюджету України. Дана рекламна кампанія була оплачена за рахунок власних коштів Петра Порошенка, з яких сплачені всі податки, відповідно до укладених договорів з телеканалами", - сказано у відповіді прес-служби Адміністрації на відповідний запит "Українських Новин".

Зазначається, що всі витрати, пов'язані з розміщенням телереклами, будуть відображені в декларації президента за 2018 рік.

Нагадаємо, 17 квітня президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви. За його словами, єпископи УПЦ КП підписали звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу нової Української православної автокефальної церкви.

18 квітня ієрархи УПЦ КП і УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада йогопідтримала.

Раніше предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Вселенський Патріарх Варфоломій надасть Томос Української православної церкви вже в поточному році.

В кінці липня з'явилася інформація, що питання про надання автокефалії Української православної церкви може бути розглянуто у вересні на зборах Константинопольської Патріархії.