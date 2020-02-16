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16 лютого • оновлено в 11:20
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Порошенко з главою МЗС Туреччини домовилися рятувати телеканал ATR

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Під час Мюнхенської безпекової конференції лідер політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Серед ряду тем, які обговорили політики, була і ситуація з припиненням фінансування кримськотатарського телеканалу АТР.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Згідно з повідомленням, Петро Порошенко висловив вдячність за тверду підтримку України з боку Туреччини у боротьбі за відновлення суверенітету, територіальної цілісності нашої держави та у відсічі російській агресії.

Політики також обговорили ситуацію на тимчасово окупованих територіях України – Донбасі та в Криму. Порошенко наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в акваторії Чорного та Азовського морів.

Петро Порошенко та Мевлют Чавушоглу

Петро Порошенко та Мевлют Чавушоглу

Окрему увагу було присвячено роботі зі звільнення українських заручників, у тому числі і кримських татар.

Крім того, Порошенко та Чавушоглу обговорили важливість підтримки України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, а також пріоритетність роботи над отриманням Плану дій щодо членства України в НАТО.

Не обійшли увагою і зміцнення українсько-турецького партнерства та у цьому зв’язку завершення роботи над угодою про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.

Порошенко з главою МЗС Туреччини домовилися рятувати телеканал ATR

Торкнулися політики і ситуації з єдиним в Україні кримськотатарським телеканалом ATR. Порошенко також привернув увагу до штучних проблем, які виникли у цього телеканалу. Співрозмовники обговорили шляхи підтримки телеканалу.

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