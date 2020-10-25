Порошенко з дружиною проголосували на виборах
П'ятий президент заявив, що проголосував за силу, яка реалізує рух України до Європейського союзу
Марина Порошенко зазначила, що вони віддали голоси за партію, яка здатна вирішити всі проблемні питання столиці
П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" разом із дружиною Мариною, яка балотується до Київради, проголосували на місцевих виборах у неділю, 25 жовтня.
Прямий ефір був опублікований на сторінці політика у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
"Голосую за Україну!", – коротко підписав відео п'ятий президент.
Після голосування Порошенко поспілкувався зі ЗМІ. Політик розкритикував передвиборну кампанію.
"Я дуже сподівався, що виборна кампанія Януковича, яка отримала назву "підрахуй", вирушила в небуття, на жаль, Зеленський своїми зусиллями це повертає", – заявив Порошенко.
Він також закликав голосувати за силу, яка реалізує рух україни у Європейський союз.
"Ми дуже тверді і ми не змінюємо поглядів, так як ми голосували на минулих і позаминулих виборах, ми голосуємо і на цей раз. Я твердо переконаний, що зараз треба голосувати і підтримувати політичну силу, яка реалізує рух України до Європейського союзу і не дає і не дасть нікому згорнути з цього шляху, призводить Європу в кожну окрему територіальну громаду, забезпечує продовження реформи децентралізації та перешкоджає нової влади залізти в кишеню громад", – додав Порошенко.
"Ми віддали свої голоси за політичну партію, яка, на наше переконання, може швидко і ефективно вирішити всі проблемні питання в новому складі Київської міської ради", – зазначила Марина Порошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосували на місцевих виборах 2020 у Києві.