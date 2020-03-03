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3 березня • оновлено в 16:21
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Порошенко вперше відреагував на скандал із сином і російським репером Face у Лондоні

30.1т
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П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що не засуджує свого молодшого сина, який піднявся на сцену до російського репера Face на концерті в Лондоні.

Колишній глава держави зазначив у коментарі для "Радіо Свобода", що його син уже дорослий і не має звітувати перед батьками за кожен вчинок. Втім, він наголосив, що сам би на цей захід не пішов.

"Якийсь репер, я його не знаю, але він виступає проти окупації Криму, вважає, що Крим український, виступає проти влади Путіна та підтримує російську опозицію, можливо, він і про Путіна пісню заспіває. Син не маленький хлопчик, щоб питати дозволу", – сказав Порошенко.

Порошенко відреагував на скандал із сином і російським репером Face

Депутат підкреслив, що жодного громадського резонансу у зв’язку з виступом його сина немає.

Нагадаємо, концерт репера Face в Лондоні відбувся 21 лютого. Молодший син експрезидента стояв на сцені з музикантом, який прокричав: "Росіяни в Лондоні". Після цього Порошенко-молодший виконав кілька куплетів пісні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що президент Володимир Зеленський має нести персональну відповідальність за провали економічної, безпекової та міжнародної політики, а не перекладати її на призначений ним же уряд.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Він (син, тобто) вже дорослий, це правда, але ще сопливий (так Бог йому дав, що зробиш?). Але ХТО ще може витерти йому соплі, крім батька?
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хiлай вiктор
хiлай вiктор
Так сын Параши Вальцмана русский. Интересно.
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