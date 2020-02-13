П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на запрошення організаторів візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

Про це сказано на сайте пресслужби партії. У повідомленні сказано, що під час обговорення проблематики регіональної безпеки, а також у ході двосторонніх зустрічей Порошенко планує порушити питання невиконання Російською Федерацією Мінських домовленостей.

Крім того, він планує наголосити на необхідності зміцнення проукраїнської міжнародної коаліції та посилення санкційного режиму щодо Росії у відповідь на триваючу агресію проти України,а також створення міжнародної платформи стосовно відновлення суверенітету України над Кримом.

Порошенко візьме участь у безпековій конференції у Мюнхені eurosolidarity.org

До того ж, Порошенко обговорить шляхи прискорення європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави та збільшення міжнародної підтримки на цілі впровадження реформ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що за час свого правління команда Зеленського досі не запропонувала жодної адекватної альтернативи Мінським угодами, які критикували, йдучи до влади.

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