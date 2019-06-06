Порошенко вимагає від президента пояснень щодо миру на умовах капітуляції

Петро Порошенко зажадав від президента України Володимира Зеленського відповіді щодо миру на Донбасі на умовах капітуляції.

П'ятий президент і лідер "Європейської солідарності" закликав політиків не допустити реваншу та сповзання назад до російської імперії. "Закликаю усі політичні сили чітко висловити свою позицію і щодо спроби реалізації російського сценарію врегулювання ситуації на Донбасі, і щодо європейської інтеграції", — заявив він під час брифінгу і опублікував відео у Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте сторінку до кінця).

Петро Порошенко Unian.ua

Він наголосив, що представник трьохсторонньої контактної групи — представник президента і має діяти виключно в межах директив президента. "І тому ми вимагаємо відповіді — чи це є бачення президента капітуляції України?" — сказав Порошенко.

"Червоні лінії — це "ні" капітуляції, це "ні" розстрілу солдатів, "ні" легітимізації окупації. Якщо ми не захищатимемо самі себе, то ми не можемо вимагати від інших країн такого ж адекватного захисту", — зазначив лідер "Європейської солідарності".

Порошенко наголосив, "якщо ми вимагаємо, що продукція підприємств окупованих територій не повинна мати доступ на ринки США та Європейського Союзу, а самі з цих вкрадених підприємств купуватимемо продукцію, то це призведе до скасування санкцій".

Він зазначив, що в Україні мають усвідомити наслідки подібних заяв і кроків. "Мир на умовах капітуляції — це не мир, це і є капітуляція!" — підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед поїздкою Зеленського у Брюссель Порошенко закликав чинного президента зберегти напрацювання у відносинах із ЄС, які стали результатом роботи команди попереднього президента. А головне — підтвердити чіткий план щодо вступу України до НАТО і Євросоюз.

Пізніше Порошенко розкритикував Зеленського через заяву у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо ОРДЛО.

Крім того, лідер "Європейської солідарності" зажадав конкретних кроків від президента щодо відповіді на російську агресію на Донбасі. Порошенко заявив, що важливо не тільки повернути Україну на тимчасово окуповані території Донбасу, але й домогтися виведення російських військ, найманців і зброї з української території.

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