П’ятий Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відвідали українських воїнів, які проходять лікування у Головному військовому клінічному госпіталі. Подружжя Порошенків передали фрукти та солодощі воїнам.

Про це повідомили у пресслужбі партії "Європейська солідарність". Окремо Порошенки подякували за мужність та героїзм морському піхотинцю з позивним "Підлий", який також проходить лікування у госпіталі.

Лідер "ЄС" зазначив, що цей військовий пройшов Майдан та підписав контракт до Збройних сил 5 вересня 2014 року. У 137 Окремому батальйоні морської піхоти він став одним з найкращих снайперів. Потім керівником групи, потім начальником штабу групи, потім отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта, закінчив інститут під час служби в Збройних Силах.

Порошенко відвідав поранених українських військових та нагадав Зеленському про "червоні лінії" eurosolidarity.org

"Всі пам’ятаєте загибель морського піхотинця Журавля? Коли, на жаль, ми маємо про це казати правду, керівництво держави і керівництво Збройних сил залишили наших поранених. Так от він з цим не погодився, і у другий рейд, як офіцер, як найбільш досвідчений розвідник, як снайпер, пішов його рятувати", – розповів Порошенко історію подвигу морського піхотинця. Військовий отримав контузію.

"Я звертаюся зараз до президента Зеленського – такі як Андрій і їхні дії, їхня сміливість мають бути оцінені високою державною нагородою. І тут немає політики, якщо держава не шанує своїх героїв, вона вимушена буде зупинитися і залишатися окупованою. Я твердо переконаний, що саме таке рішення має бути негайно прийняте", – наголосив лідер "Європейської солідарності".

Порошенко відвідав поранених українських військових та нагадав Зеленському про "червоні лінії" eurosolidarity.org

За його словами, це буде символом поваги до волонтерів, до добровольців, до військових.

"Бо можна воювати і без реформованої системи військового харчування, і без реформованої системи охорони здоров’я. Не може армія воювати без того, що вона не має шани і поваги до своїх героїв", – переконаний він.

Порошенко відвідав поранених українських військових та нагадав Зеленському про "червоні лінії" eurosolidarity.org

Водночас Порошенко констатував, що сьогодні влада намагається заплющити очі на ситуацію, яка є в країні, і не говорити, що найбільш поважна частина нашого суспільства, еліта суспільства – наші воїни.

Він нагадав про рішення за часи свого президентства про створення Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і оновлення морської піхоти.

"Я сьогодні приїхав сюди, щоб потиснути руку і сказати, що цим воїном пишається Україна. Для мене це надзвичайно важливо. Я хочу подякувати всім, хто тут зібрався. Ми хочемо донести, шановні воїни, захисники, волонтери, країна вас дуже любить. Країна віддає шану і повагу воїнам. Країна пам’ятає про те, що ви для неї зробили", – підкреслив Порошенко.

Порошенко відвідав поранених українських військових та нагадав Зеленському про "червоні лінії" eurosolidarity.org

При цьому він констатував, що здобутки реформування Збройних сил та сектору безпеки за попередні роки сьогодні майже зупинені.

"Позитивні зміни, які були зроблені в армії, зараз, на жаль, знаходяться під загрозою. В будь-якому напрямку, який би ми не взяли – вони намагаються зупинити. Почали позицію щодо будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників – вони зупинили. Чому? Тому що це почала наша команда. Почали зміни в системі харчування – вони зупинили. Чому? Бо почала наша команда. Почали зміни щодо речового забезпечення – вони це зупинили. Все зупинено", – перерахував Порошенко.

За його словами, вже 16 місяців не підвищували грошове забезпечення для військовослужбовців. "Армії на сьогоднішній день зав’язують очі, позбавляючи на фронті розвідки, коли забороняють використовувати дрони. Ми в 2014 році їх не використовували чому? Бо не було дронів. Потім нашими зусиллями ми забезпечили надходження дронів в кожну бригаду, сьогодні їх з фронту забирають. Сьогодні ліквідовують і відкликають підрозділи розвідки", – також зазначив він.

Порошенко відвідав поранених українських військових та нагадав Зеленському про "червоні лінії" eurosolidarity.org

"Нам казали, що мир – це просто, достатньо перестати стріляти. А я завжди кажу, що коли перестане стріляти Росія, то буде мир. А коли перестане стріляти Україна – то не буде України. Бо вони, і ми це багато разів бачили на власні очі, приходять і знищують Україну", – зауважив лідер "Європейської солідарності".

"Ми спільно не дамо нікому здати українську землю, яка полита кров’ю наших воїнів захисників, не дамо перетнути "червоні лінії". Не дамо під ковдрою домовитися про те, як розміняти те, за що Україна воює вже шість років. Наша позиція одна – українська нація надзвичайно мирна. Ми дуже прагнемо миру, ми дуже прагнемо закінчення війни тоді, коли Путін і його камарилья забереться геть з української землі. Ніяких інших передумов не може бути і для мене це принципово", – також сказав п’ятий президент України.