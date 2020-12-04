Порошенко: в Україні потрібно планувати вакцинацію від COVID-19, а влада досі не ввела тестування

Українська влада не встигає за розвитком ситуації з пандемією коронавірусу – у той час, коли країни світу вже планують вакцинацію для громадян, в уряді досі не запровадили масове тестування, страхування для лікарів та забезпечення лікарень киснем.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Рівному. Він нагадав, що "ЄС" розробила і запропонувала урядовцям свій антиковідний план, однак влада вважає за краще зробити локдаун.

"Ми вкотре запропонували безкоштовне масове тестування, ми маємо локалізувати тих, хто потребує самоізоляції – це робиться в усьому світі, і не потрібно буде вже запроваджувати локдаун. Решта людей може здійснювати повноцінну економічну діяльність, будуть збережені робочі місця, зарплати, доходи малого і середнього бізнесу, буде збережена економіка, будуть доходи до центрального і місцевих бюджетів, а зараз для нас це буде дуже актуально", – наголосив Порошенко.

Політик зазначив, що його команда досі сподівається, що уряд почує і нарешті візьме до виконання хоча б цю пропозицію.

"Коли для протидії пандемії найголовнішим було масове поширення медичних масок – вони продали маски за кордон. Коли нам потрібні були тести – вони обдурили, що привезли 10 млн тестів, які виявилися мильною бульбашкою, тестів не було взагалі. Коли для порятунку людей головне було забезпечення лікарень киснем – вони визнали в Офісі президента України, що вони просто не подумали про це, 9 місяців вони про це не думали, а люди платять таку ціну", – обурився Порошенко.

Він нагадав, що уже почалася вакцинація у Великій Британії, а через 10 днів вакцинація починається в Канаді. Однак українська влада, за словами політика, про це навіть не думає.

"Зелена влада" навіть про це не думає. В 2021 рік вони запровадили в бюджеті кошти на вакцини на весь рік 4 млн. доз. А решта сорок мільйонів українців мають помирати? Тому що їм треба збільшити видатки на прокуратуру, на ДБР, на силовиків для того, щоб переслідувати опозицію, забравши кошти у місцевого самоврядування", – зауважив Порошенко.

П’ятий президент наголосив, що Фонд Порошенка буде продовжувати роботу там, де буде потрібна допомога.

"Влада за дев’ять місяців не може закупити нічого для забезпечення хворих киснем, ми за перші три тижні спільно з нашими партнерами, долучилась родина Луценків, купили 12 кисневих концентратів, 4 з яких першими поїхали в Рівненську область. Хочу наголосити, що це лише початок", – сказав Порошенко.

Однак благодійники і волонтери не можуть замінити державу, наголосив лідер партії.

"Уся надія, коли там зелені дилетанти, лягає на професійне, компетентне, проукраїнське, патріотичне місцеве самоврядування", – резюмував Порошенко.