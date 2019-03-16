Порошенко в другому турі мінімально виграє у Тимошенко — опитування

Чинний президент Петро Порошенко переміг би у другому турі виборів лідера партії Батьквіщина Юлію Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування міжнародної компанії Greenberg Quinlan Rosner та української InfoSapiens, повідомляє "Новое время".

Петро Порошенко

За Порошенка віддали б свої голоси 48% виборців, які збираються голосувати (включно з частиною тих респондентів, які ще не визначилися, але вподобання яких вдалося оцінити), а за Тимошенко - 46%.

Ще місяць тому Тимошенко вигравала у Порошенка зі співвідношенням 55% проти 42%.

Фото: Greenberg Quinlan Rosner

Опитування було проведене 23 лютого - 4 березня, за три тижні до виборів президента, які відбудуться 31 березня.

Польовий етап дослідження (інтерв'ю з репрезентативною вибіркою з 1308 респондентів) провела компанія InfoSapiens, а GQR провела обробку та аналіз даних відповідно до своєї методології.

Для обробки даних опитування GQR застосувала власну методологію визначення частки респондентів, які планують голосувати, та аналізу їхніх виборчих уподобань. Частиною цієї методології є визначення ймовырних виборчих уподобань людей, які ще не визначилися зі своїм вибором, але збираються голосувати.

Статистична похибка вибірки становить: +/-3,6% для результатів серед респондентів, які мають намір голосувати.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) - міжнародна компанія з головним офісом у Вашингтоні, яка займається дослідженнями громадської думки і стратегічним консультуванням у виборчих кампаніях. Компанія працювала на виборах у майже 100 країнах. У нашому регіоні, серед іншого, вона консультувала уряд Мікулаша Дзурінди в Словаччині, президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та його партію на їхніх переможних виборах у 2008 і 2010 роках, а також партію Віктора Ющенка Наша Україна на парламентських виборах 2007 року.

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