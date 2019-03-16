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Порошенко в другому турі мінімально виграє у Тимошенко — опитування

2.2тЧитати матеріал російською

Чинний президент Петро Порошенко переміг би у другому турі виборів лідера партії Батьквіщина Юлію Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування міжнародної компанії Greenberg Quinlan Rosner та української InfoSapiens, повідомляє "Новое время".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

За Порошенка віддали б свої голоси 48% виборців, які збираються голосувати (включно з частиною тих респондентів, які ще не визначилися, але вподобання яких вдалося оцінити), а за Тимошенко - 46%.

Ще місяць тому Тимошенко вигравала у Порошенка зі співвідношенням 55% проти 42%.

Фото: Greenberg Quinlan Rosner

Опитування було проведене 23 лютого - 4 березня, за три тижні до виборів президента, які відбудуться 31 березня.

Польовий етап дослідження (інтерв'ю з репрезентативною вибіркою з 1308 респондентів) провела компанія InfoSapiens, а GQR провела обробку та аналіз даних відповідно до своєї методології.

Для обробки даних опитування GQR застосувала власну методологію визначення частки респондентів, які планують голосувати, та аналізу їхніх виборчих уподобань. Частиною цієї методології є визначення ймовырних виборчих уподобань людей, які ще не визначилися зі своїм вибором, але збираються голосувати.

Статистична похибка вибірки становить: +/-3,6% для результатів серед респондентів, які мають намір голосувати.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) - міжнародна компанія з головним офісом у Вашингтоні, яка займається дослідженнями громадської думки і стратегічним консультуванням у виборчих кампаніях. Компанія працювала на виборах у майже 100 країнах. У нашому регіоні, серед іншого, вона консультувала уряд Мікулаша Дзурінди в Словаччині, президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та його партію на їхніх переможних виборах у 2008 і 2010 роках, а також партію Віктора Ющенка Наша Україна на парламентських виборах 2007 року.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Анекдот про правдиву інформацію: Змагання у спринті. Після дискваліфікації та зняття зі змагань декількох спортсменів у фінальному забігу прийняли участь 2 спортсмени. Звісно, один переміг. У ЗМІ країни, спортсмен якої програв, читаємо: наш спортсмен виборов срібло тільки на одну мить програвши переможцю. А от так званий рекордсмен із такої-то країни фінішував передостаннім.
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
ТОЛЬКО ИДИОТ МОЖЕТ В ЭТО ПОВЕРИТЬ !
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Пигин Макс
Пигин Макс
Петя держись!!! Мы за тебя!!! За последующие 5 лет, ты точно уничтожишь Украину!
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Dell Alex
Dell Alex
Пигин Макс, малодцы )) Причины, правда, у вас до идиотизма не верные, но вы продолжайте в том же духе - какая нам разница из-за какого бреда у вас правильные предпочтения? )))
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