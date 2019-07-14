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Порошенко у Зарваниці закликав усіх помолитися за Україну

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Україна зараз проходить дуже непрості випробування і потребує молитви та об’єднання усього народу. Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" сказав під час спілкування із журналістами у Зарваницькому духовному центрі на Тернопільщині.

Петро Порошенко з родиною взяли участь у прощі та богослужіннях з нагоди 30-річниці виходу Української Греко-Католицької Церкви із підпілля, які очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійший Святослав.

"Україна проходить зараз дуже непрості випробування, важкі часи. І молитва Господня, допомога Господня нам конче потрібна. Тому я сьогодні тут разом із сотнями тисяч людей. Разом з прочанами спільно просимо у Господа та Пречистої Діви Марії принести довгоочікуваний мир на Українську землю та зберегти нашу рідну країну. І я твердо переконаний у тому, що Господь принесе нам гарне майбутнє", – наголосив Петро Порошенко.

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"Лінія фронту боротьби між добром і злом не пролягає десь на сході України, а пролягає через моє серце. Лінія фронту, мій блок пост, на якому я повинен буду захистити ту свободу, яку тридцять років тому, через віру, як чудо України дав нам Господь – цю свободу мушу захистити сьогодні я. Хтось захищає із зброєю в руках, а ми з вами мусимо захистити, беручи участь в дострокових парламентських виборах. Слухайтеся голосу власного сумління, як будете робити свій вибір. Україна не просто переможе з боротьбі зі злом, але встане зі своїх недуг", – наголосив Блаженнійший Святослав. Він зазначив, що 21 липня – це ще одна битва за свободу і незалежність України.

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"Для мене велика честь знову побувати тут – у Марійському духовному центрі – одній з найвизначніших католицьких святинь світу. Це місце відкрите для вірних інших церков. І я, православний українець, почуваюся тут надзвичайно затишно. Щоразу, перебуваючи у такому святому, світлому й благодатному місці, знаходжу духовний спокій та умиротворення", – зазначив Петро Порошенко.

"Це – приїзд за покликом душі. Тут абсолютно по-іншому себе відчуваєш. І приїжджати треба не тільки на службу. Приходьте звечора. Пройдіть ходою. Подивіться на сотні тисяч свічок вночі. Це неймовірно і фантастично. Візьміть участь у спільній молитві. Це назавжди залишається у Вашому серці", – сказав Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, графік Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбургу (Франція), оскільки саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.

Під час зустрічей з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами п'ятий президент має намір обговорити питання щодо продовження санкційної політики Євросоюзу щодо Росії, а також питання необхідності формування розширеної спеціальної спостережної комісії ЄП, яка займатиметься моніторингом порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Ржунимагу Феофан , ты бы лучше Медведеву - Менделю задал где он молится , в синагоге или христианской церкви .
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
Главсвин на обозе как и прежде на первом месте
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Николаев Олег
Николаев Олег
А какой результат его предыдущих молитв? Может лучше ему рот скотчем заклеить?
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
Николаев Олег, а как он бухать будет, через капельницу? не по-людски это, пусть хрюкает и дальше
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