Порошенко у розмові з Путіним закликав звільнити українських політв'язнів

Президенти України та Росії під час телефонної розмови домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у суботу, 9 червня, наголосив на важливості звільнення українських політв'язнів, утримуваних у РФ, а також на окупованих Росією територіях. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.
У розмові з Путіним Порошенко звернув увагу на погіршення стану здоров'я ув'язнених українських громадян, котрі розпочали голодування.
Путін хоче звільнення російських журналістів
Водночас у повідомленні про розмову на сайті Кремля зазначається, що Путін наголосив на необхідності негайного звільнення російських журналістів, затриманих в Україні. Також співрозмовники домовилися, що найближчим часом ув'язнених відвідають уповноважені з прав людини - як в Україні, так і в Росії.
Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов проводить безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних на території РФ ув'язнених українських громадян. На звільненні Сенцова, окрм Києва, наполягали західні уряди та міжнародні правозахисні організації.
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