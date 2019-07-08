Порошенко: телемости з агресором, Путіним та убивцями українського народу є неможливими

Українська влада і суспільство мають дати рішучу відсіч інформаційній диверсії, організованій Володимиром Путіним і його п’ятою колоною в Україні.

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив журналістам після зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Йдеться про ініціативу телемосту між українським і російським пропагандистським телеканалом, який знаходиться під санкціями в Україні, інформує пресслужба політсили.

За словами Порошенка, мають бути адекватні відповіді на інформаційну диверсію, яка є складовою частиною гібридної війни Російської Федерації проти України.

Петро Порошенко Пресслужба "ЄС"

"Телемости з агресором, телемости Путіним, з убивцями українського народу є неможливими. Телемости з Росією – очевидно, що це можливо тоді, коли вона звільнить окуповані території, прибере геть свої війська і припинить вбивати українців. Якщо вам для цього мало аргументів, які надає українська влада, – почуйте голос українського народу: тікайте, заберіться геть з України", – заявив очільник партії "ЄС".

Він зазначив, що від реакції органів влади і правоохоронців буде залежати, наскільки агресивно надалі діятиме п’ята колона за сценаріями Кремля. Питання інформаційної безпеки українців потребує негайного додаткового законодавчого захисту, додав Порошенко.

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Важливо, що більшість ініціатив, напрацьованих командою "Європейської солідарності" щодо захисту інформаційного простору, підтримав президент Європейської Ради Дональд Туск.

За словами лідера "Європейської солідарності", українська влада має продемонструвати свої рішучі дії. Він також закликав скликати Нацраду з питань телебачення та радіомовлення і негайно розглянути та прийняти рішення щодо ситуації, яка склалася в телевізійному просторі.

"Я би підтримав ініціативу Верховної Ради про скликання позачергового засідання і законодавчого врегулювання заборони мовлення каналів, які мають пряму асоціацію з країною-агресором, принаймні під час війни. І низку інших ініціатив, які дозволять захистити інформаційний простір України від брутальної агресії з боку країни-агресора", – підкреслив Порошенко.

При цьому він закликав нову владу бути більш рішучою в діях щодо продовження курсу інтеграції в Євросоюз, аби не дати втілити сценарії Кремля і не вилучити Україну з порядку денного міжнародної політики.

Порошенко і Туск Пресслужба "ЄС"

Порошенко і Туск Пресслужба "ЄС"

Порошенко і Туск Пресслужба "ЄС"

"Україна має бути високо в порядку денному. Зараз ми маємо ризики, через те, що нова українська влада сама не визначилась, де є місце України. За українську владу ніхто не буде визначатися в Європі. Ми маємо бути більш рішучими і більш наполегливими. На жаль, зараз реалізується те, чого ми не допускали протягом п’яти років – те, що розкручувала російська пропаганда. Це називається "втома від України". Якщо Україна сама не буде битися за своє місце в Європі – ніхто його не буде захищати. Для цього треба зараз об’єднатися всьому українському народу, щоб ми обов’язкового продовжили наш рух в Європейський союз", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 24".

Згодом NewsOne раптово скасував його.

У Порошенка жорстко відреагували на телеміст із пропагандистським каналом Росії.

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