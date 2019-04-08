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Порошенко розповів, як відновлюватиме мир в Україні

1.1тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко на переговорах у Берліні має намір домогтися відновлення роботи нормандського формату переговорів.

За його словами, це стане кроком до встановлення миру в Україні, який є для нього пріоритетом. Своєю ініціативою глава держави поділився в інтерв'ю телеканалу "Україна".

"Саме тому ми їдемо в Берлін. Буде терміново відновлена діяльність нормандського формату. Нам є що робити. Ми точно знаємо, куди і як рухатися", — сказав президент.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Порошенко заявив, що Росія хоче захопити всю територію України, проте Київ продовжить відновлення територіальної цілісності політико-дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що нормандська четвірка збиралася 12 березня 2018 року. Зустріч тривала 4,5 години за критими дверима. На ній сторони обговорювали дотримання Мінських домовленостей, перспективи введення миротворців на Донбас і необхідність припинення вогню.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
О каком восстановлении нормандского формата бормочет сей уродец, разве его кто-то отменял?Украина не выполнила ни одного(ни одного, Карл!) пункта Минских соглашений
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"" Мы точно знаем, куда и как двигаться", — сказал президент." Ну и кто мешал пять лет!!!
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Новиков Виталий
Новиков Виталий
Проснулся пидрило! Больше коментить нехер..
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