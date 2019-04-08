Порошенко розповів, як відновлюватиме мир в Україні

Президент України Петро Порошенко на переговорах у Берліні має намір домогтися відновлення роботи нормандського формату переговорів.

За його словами, це стане кроком до встановлення миру в Україні, який є для нього пріоритетом. Своєю ініціативою глава держави поділився в інтерв'ю телеканалу "Україна".

"Саме тому ми їдемо в Берлін. Буде терміново відновлена діяльність нормандського формату. Нам є що робити. Ми точно знаємо, куди і як рухатися", — сказав президент.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Порошенко заявив, що Росія хоче захопити всю територію України, проте Київ продовжить відновлення територіальної цілісності політико-дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що нормандська четвірка збиралася 12 березня 2018 року. Зустріч тривала 4,5 години за критими дверима. На ній сторони обговорювали дотримання Мінських домовленостей, перспективи введення миротворців на Донбас і необхідність припинення вогню.

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