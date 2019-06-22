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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Порошенко розповів, у чому готовий допомагати новій владній команді

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Команда "Європейської Солідарності" у своїй політичній діяльності готова допомагати новій владній команді у всіх питаннях, що становлять державний інтерес: забезпеченні підготовки України до вступу в Європейський Союз та НАТО, а також відсічі спробам антиукраїнських сил розвернути державу назад до російського рабства. Про це лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Україна".

"Я – людина, яка точно не сповідує принцип "чим гірше, тим краще". В питаннях, які становлять державний інтерес, президент Зеленський в разі необхідності точно може розраховувати і на мою пораду, і на моє плече, і на мою допомогу. Допомагаючи Зеленському, я допомагаю Україні. Як патріот, як людина, для якої Україна – понад усе, я твердо буду продовжувати цю лінію і в подальшому", – сказав Петро Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба партії "Європейська Солідарність"

Лідер Партії "Європейська Солідарність" повідомив, що команда партії поєднує нових людей і відомих політичних професіоналів.

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На дострокових парламентських виборах 70 відсотків кандидатів складають люди, які раніше не були в парламенті або Уряді, але, на відміну від інших політичних сил, мають абсолютно унікальну біографію: "П’ять років вони присвятили себе служінню Україні. Я вважаю, що наша команда кандидатів до Верховної Ради є найкращою з усіх учасників виборчого процесу. В нашій команді ви побачите і Героя України генерала Забродського, командувача десантно-штурмових військ. Там, де було важко, генерал Забродський був серед перших і військовим успіхам ми йому дуже зобов’язані. Це і Яна Зінкевич – засновниця і командир батальйону "Госпітальєри". Вона особисто врятувала більше 200 українських воїнів. Навіть будучи пораненною, вона зберегла твердість духу. Це і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, а також справжній герой Ахтем Чийгоз, який три роки провів в російській в’язниці і відмовився віддати український паспорт. Це й Ірина Геращенко, мій уповноважений по Донбасу, яка врятувала велику кількість полонених та заручників. На відміну від інших політичних сил, де є нікому невідомі експерти, кожен наш новий член команди – це людина, яка відбулася", – зазначив Петро Порошенко.

Він також підкреслив, що у партійному списку "Європейської Солідарності" не менше 30 відсотків кандидаток-жінок, і це є відображенням європейської політичної традиції щодо реалізації політичних прав жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко заявив, що у майбутній Верховній Раді не буде співпрацювати з популістами і шанувальниками "русского міра".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Ермакова Лилия
Ермакова Лилия
Спаcи6o тoмy, ктo показaл мне прeкpасный caйт MEMEVICIO.COM/zt901jz Пpоcтo прoйдя опроc полyчила почти полyгoдовую заpплатy)) Пoльзуйтecь, пока еcть возможнocть=)
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Pape Lena
Pape Lena
Не может оторваться от "кормушки"...
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Бурячиху готов жрать в три горла и пышаться?
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