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Порошенко: Росія зобов'язана повернути українських моряків, і вони повернуться як герої

12.1тЧитати матеріал російською

Росія зобов’язана видати українських моряків, захоплених у полон у Керченській протоці, негайно і без будь-яких додаткових умов.

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив під час зустрічі з мешканцями Надвірної на Прикарпатті. Там він поспілкувався із батьком наймолодшого захопленого у російський полон моряка Андрія Ейдера – Дмитром, передає прес-служба партії.

"Відповідно до директив, які були підписані мною як президентом України, МЗС пішов в арбітраж по свободі судноплавства в місті Гамбург. Україна виграла процес проти Росії і зобов’язала її видати наших моряків без будь-яких умов, бо вони не підпадають під юрисдикцію Російської Федерації. Російська Федерація була визнана агресором в Керченській протоці", – нагадав Петро Порошенко.

Петро Порошенко у Надвірній

Петро Порошенко у Надвірній

eurosolidarity.org

Він наголосив, що будь-які атаки на українських дипломатів марнують титанічні зусилля наших юристів у міжнародному суді і підіграють планам Кремля.

"Зараз пішла атака на наших дипломатів, які це виграли. Запропонували, щоб українці, які мужньо тримаються вже восьмий місяць, визнали себе винними в порушенні кордонів Російської Федерації в Криму. Це написав Путін – і це відмовилися робити наші моряки", – наголосив Петро Порошенко.

Політик зазначив, що всі українські військовополонені з першого ж дня відмовились визнати юрисдикцію Росії і продовжують чинити спротив кремлівському режиму.

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"Їх не треба було вмовляти: всі 24 тримаються, не визнають юрисдикцію, відмовляються давати будь-які покази слідству і міцно тримають українську оборону. Слава українським морякам! Нехай всі 24 героя чують нас", – нагадав Петро Порошенко.

Він висловив повну підтримку українським морякам та подякував батьку Андрія Ейдера, запевнивши, що команда "Європейської Солідарності" точно дотисне агресора і доб’ється звільнення бранців Кремля.

"Ніколи українці не стануть на коліна перед ворогом, як би важко не було в російських в’язницях – ніколи вони не зрадять Україну. Ніколи вони не визнають Крим російським. Ніколи вони не зрадять присязі, бо так Андрія виховував батько. Уявіть собі, як важко їм у в’язниці, в такому молодому віці тримати удар. І як важливо відчувати, що за тебе – увесь світ. Ми виграли суд, ми виграли бій. І я не маю жодного сумніву, що найближчим часом наші хлопці будуть вдома", – наголосив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко дав важливі поради Зеленському перед самітом Україна-ЄС.

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Теми
Українські політв'язні в РосіїЗагострення в Азовському морі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини Росії
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Чан Джеки
Чан Джеки
а так че п.дор шкилет-недоразвитый путин проиграл.да не оно падло ето неусумееть признать потому что мразь закомплексованая от его =папы- сталина.и на международный суд етого осла.и тока так и чтобы его дети усе прошли как мы.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Отец этого морячка пете в морду не дал?
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Прилетит вдруг волшебник....петрушка мальдивский как всегда ни о чём...посидели,покиздели,разбежались...ну и? мокряки уже в хатах?
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