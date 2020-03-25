Порошенко рішуче звернувся до Зеленського через "консультативну раду" з терористами

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Ссолідарність" Петро Порошенко публічно звернувся до президента Володимира Зеленського з вимогою відмовитись від створення так званої "консультативної ради" з ватажками терористів.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook. Порошенко нагадав, що "ЄС" як українська державницька опозиція підставила плече владі у протидії коронавірусу, підтримала її ініціативи та подала власні пропозиції – у тому числі і щодо джерел наповнення резервного фонду для подолання наслідків пандемії.

"Ми оприлюднили план ключових стратегічних рішень для порятунку економіки, так і не дочекавшись нічого подібного від уряду Володимира Зеленського. При тому ми не випускаємо із поля зору ті червоні лінії, які йому спільно з небайдужою громадськістю накреслили ще минулого року", – написав лідер "ЄС".

Петро Порошенко Пресслужба "ЄС"

На його переконання, погодитися на створення так званої консультативної ради – означає переступити і зайти надто далеко за ці лінії.

"Це значить діяти всупереч національним інтересам України. Це значить легітимізувати ватажків окупованих Росією районів Донбасу, а країну-агресора – визнати посередницею і дати їй шанс позбутися санкцій", – наголосив Порошенко.

Він пояснив, що хто б не поставив формальний підпис під продиктованим із Кремля протоколом про створення такої "ради", відповідальність за це ляже на Зеленського.

"Тому публічно звертаюся саме до нього із категоричною вимогою відмовитися від задуманого і не погоджуватися на створення "консультативної ради".Влада має всі сили концентрувати на боротьбі з коронавірусом та економічною кризою, а не зраджувати Україну, байдуже як, свідомо, чи просто через нездатність усвідомити очевидне. Зараз як ніколи потрібен сильний імунітет, який би надійно захищав український державний організм від будь-яких спроб Росії вразити його", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

54 нардепа від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

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