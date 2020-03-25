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25 березня • оновлено в 09:59
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Порошенко рішуче звернувся до Зеленського через "консультативну раду" з терористами

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П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Ссолідарність" Петро Порошенко публічно звернувся до президента Володимира Зеленського з вимогою відмовитись від створення так званої "консультативної ради" з ватажками терористів.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook. Порошенко нагадав, що "ЄС" як українська державницька опозиція підставила плече владі у протидії коронавірусу, підтримала її ініціативи та подала власні пропозиції – у тому числі і щодо джерел наповнення резервного фонду для подолання наслідків пандемії.

"Ми оприлюднили план ключових стратегічних рішень для порятунку економіки, так і не дочекавшись нічого подібного від уряду Володимира Зеленського. При тому ми не випускаємо із поля зору ті червоні лінії, які йому спільно з небайдужою громадськістю накреслили ще минулого року", – написав лідер "ЄС".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Пресслужба "ЄС"

На його переконання, погодитися на створення так званої консультативної ради – означає переступити і зайти надто далеко за ці лінії.

"Це значить діяти всупереч національним інтересам України. Це значить легітимізувати ватажків окупованих Росією районів Донбасу, а країну-агресора – визнати посередницею і дати їй шанс позбутися санкцій", – наголосив Порошенко.

Він пояснив, що хто б не поставив формальний підпис під продиктованим із Кремля протоколом про створення такої "ради", відповідальність за це ляже на Зеленського.

"Тому публічно звертаюся саме до нього із категоричною вимогою відмовитися від задуманого і не погоджуватися на створення "консультативної ради".Влада має всі сили концентрувати на боротьбі з коронавірусом та економічною кризою, а не зраджувати Україну, байдуже як, свідомо, чи просто через нездатність усвідомити очевидне. Зараз як ніколи потрібен сильний імунітет, який би надійно захищав український державний організм від будь-яких спроб Росії вразити його", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

  • Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

  • За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

  • 54 нардепа від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
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