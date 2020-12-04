Порошенко – про рішення Ради щодо недостовірного декларування: Зеленський із корупцією не бореться, він її кришує

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив незадоволення рішенням Верховної Ради про відповідальність за незаконне декларування та назвав низку критичних аргументів.

Власну позицію він висловив у Facebook, зазначивши, що грошові пороги для покарання завищені, а саме покарання — занадто м'яке.

"Це ліпше, ніж нічого. Це краще, ніж жодної відповідальності. От так, якщо коротко, можна описати результат", – зауважив п'ятий президент.

Він повідомив, що протягом декількох годин після ухвалення рішення партія "Європейська Солідарність" внесла законопроєкт, який передбачав відновлення статусу кво із жорсткою кримінальною відповідальністю за помилки в декларуванні.

"А що, монобільшість уже розпустили? Чи вже нема 254 депутатів, за яких Зеленський брав персональну відповідальність, коли вів їх на вибори? Що їм заважало відновити закон за кілька днів? Відповідь проста. Це ми звикли декларуватися з 2016 року, а нові обличчя злякалися декларування", – обурився лідер "ЄС".

Він зазначив, що час затягувався лише через брак голосів та відсутність політичної волі президента.

"Волинку тягнули сорок днів лише через брак голосів у монобільшості. І через відсутність політичної волі Зеленського — забезпечити силами власної коаліції відновлення реальної відповідальності за свідомі помилки в деклараціях. Його, як виявилося, у цій історії цікавило лише одне — підмяти під себе Конституційний Суд. А з корупцією він не бореться. Він її кришує, і тому вирішив стати особистим адвокатом пана Татарова (заступник голови Офісу президента Олег Татаров – ред.)", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що "Європейська Солідарність" наполягатиме на розгляді свого законопроєкту щодо кримінальної відповідальності і посилення конкурсних засад під час призначення суддів КС із залученням комісії міжнародних експертів, яка перевіряла на доброчесність кандидатів до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України ухвалила компромісний законопроєкт про відповідальність за декларування недостовірної інформації. Зокрема, введено низку штрафів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у "Слузі народу" заявили, що ефективним способом впливу на топчиновників за брехню в декларації були б громадські роботи.