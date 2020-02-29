Порошенко привітав Вселенського Патріарха Варфоломія з ювілеєм

29 лютого відбулася телефонна розмова п’ятого Президента України Петра Порошенка із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Петро Порошенко привітав Його Всесвятість з ювілеєм і побажав здоров‘я, енергії і сил на довгі роки служіння.

Він відзначив, що Патріарший і Синодальний Томос про надання автокефалії (незалежності) Православній церкві України ствердив духовну незалежність України, а його надання є однією з найвизначніших подій тисячолітньої історії України.

Петро Порошенко і Вселенський Патріарх Варфоломій

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Вселенський Патріарх подякував Петру Порошенку за роки щирого служіння на благо українського народу, яке мало результатом надання Томосу і постання незалежної Української Церкви.

Співрозмовники обговорили питання зростання і розвитку Православної церкви України та її визнання у світі.

Патріарх Варфоломій благословив українців і Петра Порошенка на майбутні звершення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, видання "Нью-Йорк Таймс" повідомило про те, що нинішня влада в Україні погрожує арештом колишньому президенту Порошенку, який очолює опозиційну фракцію у парламенті.

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