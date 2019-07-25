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"Не дозволю Росії скомпрометувати Україну": Порошенко приїхав до ДБР

5.6т Читати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прибув до Державного бюро розслідувань для допиту як свідок.

Глава партії "ЄС" приїхав за 15 хвилин до запланованого часу, водночас за декілька хвилин до цього глава ДБР Роман Труба заявив, що Порошенко на допит приїжджати не збирався, повідомили в пресслужбі п'ятого глави держави.

"Не дивлячись на те, що ні я, ні мої представники ні разу не отримували жодного документа на запрошення, не дивлячись на те, що сьогодні була міжнародна зустріч, призначена на 15-ту годину, я змушений був її перенести і з'явитися, щоб спростувати потуги РФ із дискредитації України. У них це точно не вийде", – сказав Порошенко журналістам у ДБР.

Новини
Жодних слідчих дій щодо Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано — "ЄС"

Приблизно за 15 хвилин до приїзду п'ятого президента глава ДБР Роман Труба в своєму Telegram-каналі повідомив, що адвокати Порошенка заявляли, нібито він не може прибути на допит і тому його дату перепризначили на 8 серпня.

Десь о 15:50 прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що допит Порошенка вже почався і триватиме не менше години.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

president.gov

Як писав OBOZREVATEL, Порошенко також приїжджав у ДБР напередодні, 24 липня. Раніше він був викликаний ще на 17 липня, але адвокат попросив відстрочку через участь його партії у парламентських виборах.

У зв'язку з цим ДБР знову викликало Порошенка на допит як свідка на 25 липня.

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Особи
Петро Порошенко Роман Труба
Місце
Україна
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Реальные пацаны, просят передать Пети Шоколаду, его любимую песню-"Весна приходит в лагеря"... А если серьезно-то Петя сейчас похож на заганяемого волка. Вокруг уже развесили флажки, за которые не перескочить. Охотники зарядили ружья и стали на номера. Волк начинает метаться.. Эти приходы в ГБР, то попытка перенести допрос, со стороны указывают на звериный страх Пети.. Он ооочень не хочет повторить судьбу Януковича, а еще он понимает, что если повылазит его тайная торговля с Россией, обворовывание армии, Иловайск, Крым и другое, то можно вместо Януковича повторить судьбу Чаушеску. Он это понимает и очень боится. Но ГБР должны помнить, что загнанный волк очень опасен, и от страха готов пойти на все, чтоб вырваться....
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Зинченко Георгий
Зинченко Георгий
Петя ета еще с--а . Захотелось ему окромя шиколада ещё заводчик отжать . Всё мало ему было . Захотелось таким царьком стать . Каким батько его был вором - такой и он . Люди в стране выживают а он падлюка на людях бабло косит . Посадить пожизненно всех его прихлебателей .
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Зинченко Георгий, сгинь в рашку !!!
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Serov Oleg
Serov Oleg
после допроса несколько человек возжелали отвесить хряку немного пистюлин...есть видео..
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