"Не дозволю Росії скомпрометувати Україну": Порошенко приїхав до ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прибув до Державного бюро розслідувань для допиту як свідок.

Глава партії "ЄС" приїхав за 15 хвилин до запланованого часу, водночас за декілька хвилин до цього глава ДБР Роман Труба заявив, що Порошенко на допит приїжджати не збирався, повідомили в пресслужбі п'ятого глави держави.

"Не дивлячись на те, що ні я, ні мої представники ні разу не отримували жодного документа на запрошення, не дивлячись на те, що сьогодні була міжнародна зустріч, призначена на 15-ту годину, я змушений був її перенести і з'явитися, щоб спростувати потуги РФ із дискредитації України. У них це точно не вийде", – сказав Порошенко журналістам у ДБР.

Приблизно за 15 хвилин до приїзду п'ятого президента глава ДБР Роман Труба в своєму Telegram-каналі повідомив, що адвокати Порошенка заявляли, нібито він не може прибути на допит і тому його дату перепризначили на 8 серпня.

Десь о 15:50 прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що допит Порошенка вже почався і триватиме не менше години.

Петро Порошенко president.gov

Як писав OBOZREVATEL, Порошенко також приїжджав у ДБР напередодні, 24 липня. Раніше він був викликаний ще на 17 липня, але адвокат попросив відстрочку через участь його партії у парламентських виборах.

У зв'язку з цим ДБР знову викликало Порошенка на допит як свідка на 25 липня.

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