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Порошенко повідомив про порушення проти нього справи за отримання Томосу

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
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Порошенко повідомив про порушення проти нього справи за отримання Томосу

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада порушила ще одне провадження проти нього – за отримання Томосу та утворення Православної церкви України.

Про це він розповів під час виступу на багатотисячному мітингу під стінами Печерського суду, де йому мають обирати запобіжний захід у "справі Семочка". На переконання Порошенка, усі звинувачення проти нього написані в Кремлі, а "зелена влада" їх тільки виконує.

"Виявляється, вони порушили проти мене ще одну справу, називається вона: "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі" шляхом отримання Томасу і створення Православної церкви України", – повідомив п’ятий президент.

Він наголосив, що не боїться жодних переслідувань і продовжить боротьбу за європейську Україну. "Мій батько мені казав і навчив мене любити Україну так, як я її люблю. Мій батько сказав, що ми маємо боронити і захищати нашу державу. Ми – не боїмося", – наголосив Порошенко.

"Нові обличчя не знають що робити. І ведуть Україну на манівці. Ще одна важлива деталь – вони такими діями втрачають підтримку міжнародних партнерів, бо ми з вами будували потужну, проукраїнську, світову коаліцію всі 5 років. І вчора, коли я брав участь в засіданні Європейської народної партії – найбільшої політичної європейської організації – кожен керівник держави, керівник уряду, лідер політичної партії висловив свою підтримку, і я передаю цю підтримку нашій команді. Вони з нами, вони з Україною. І не залишать нас напризволяще", – наголосив Порошенко.

П’ятий президент повідомив, що коли міжнародні партнери чують про кількість порушених проти нього справ, то не можуть в це повірити.

"Вони не могли збагнути і повірити, що серед цих справ є звинувачення Порошенка в тому що він, як Верховний Головнокомандувач в червні 2014 року віддав наказ на контрнаступ проти російського агресора. І ми звільнили з вами дві третини окупованого Донбасу – дякую кожному ветерану. Вони повірити не могли, що проти мене висунуто звинувачення за те, що у листопаді 2018 року бойові кораблі України вирушили через українську керченську протоку в українське Азовське море боронити Азовське узбережжя українського Маріуполя і Бердянська. Мовляв, ми провокуємо росіян", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля будівлі Печерського суду, де будуть обирати запобіжний захід для п'ятого президента України Петра Порошенка, зібралося близько 5 тисяч його прихильників.

УкраїнаПартія "Європейська солідарність"Петро Порошенко
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