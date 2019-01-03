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Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки

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Президент України Петро Порошенко 3 січня показав, як прожив насичений на події 2018 рік.

Такими підсумками минулого року він поділився на своїй сторінці в Facebook, подякувавши всім, хто був з ним поруч.

"Таким був мій рік 2018 ... Спасибі всім, хто був поруч", – підписав президент.

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Петро Порошенко, Ангела Меркель, Еммануель Макрон

Петро Порошенко, Ангела Меркель, Еммануель Макрон

Петро Порошенко і Керсті Кальюлайд.

Петро Порошенко і Керсті Кальюлайд.

Петро Порошенко і патріарх Філарет

Петро Порошенко і патріарх Філарет

Петро Порошенко та Ангела Меркель

Петро Порошенко та Ангела Меркель

Петро Порошенко і патріарх Варфоломій

Петро Порошенко і патріарх Варфоломій

Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Петро і Марина Порошенко з Жаном Рено

Петро і Марина Порошенко з Жаном Рено

Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки
Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Порошенко звернув увагу на успішний розвиток української музики в минулому 2018 році, опублікувавши відео з фрагментами нових пісень.

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Алкаша благодарите, что живете в нищите)))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
В переход пробираться спеши, пепе, а нам лучше пояснить, что ты как гарант Конституции сделал для того, чтобы заявление Конституции о том, что народ власть было реализовано на практике. Что определяет народ в Украине перед которым ты дурака валяешь узурпировал его власть, ПеПе?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кому интересно как живет марионетка
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