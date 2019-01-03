Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки

Президент України Петро Порошенко 3 січня показав, як прожив насичений на події 2018 рік.
Такими підсумками минулого року він поділився на своїй сторінці в Facebook, подякувавши всім, хто був з ним поруч.
"Таким був мій рік 2018 ... Спасибі всім, хто був поруч", – підписав президент.
Петро Порошенко, Ангела Меркель, Еммануель Макрон
Петро Порошенко і Керсті Кальюлайд.
Петро Порошенко і патріарх Філарет
Петро Порошенко та Ангела Меркель
Петро Порошенко і патріарх Варфоломій
Петро і Марина Порошенко з Жаном Рено
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Порошенко звернув увагу на успішний розвиток української музики в минулому 2018 році, опублікувавши відео з фрагментами нових пісень.