Порошенко показав, як прожив рік: неймовірні знімки

Президент України Петро Порошенко 3 січня показав, як прожив насичений на події 2018 рік.

Такими підсумками минулого року він поділився на своїй сторінці в Facebook, подякувавши всім, хто був з ним поруч.

"Таким був мій рік 2018 ... Спасибі всім, хто був поруч", – підписав президент.

Петро Порошенко, Ангела Меркель, Еммануель Макрон

Петро Порошенко і Керсті Кальюлайд.

Петро Порошенко і патріарх Філарет

Петро Порошенко та Ангела Меркель

Петро Порошенко і патріарх Варфоломій

Петро і Марина Порошенко з Жаном Рено

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Порошенко звернув увагу на успішний розвиток української музики в минулому 2018 році, опублікувавши відео з фрагментами нових пісень.