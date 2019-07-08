Порошенко після зустрічі з Туском: галузеві союзи – основа прогресу України в євроінтеграції

Продовження курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію – запорука захисту територіальної цілісності і суверенітету України на міжнародному рівні.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Києві, передає пресслужба політсили. Він наголосив, що Туск – надійний друг України, на якого вона може покладатись на міжнародній арені у питаннях європейської інтеграції.

За словами Порошенка, зараз надзвичайно важливо, щоб напрацювання, зроблені за останні п'ять років, обов’язково були продовжені.

Порошенко і Туск Пресслужба "ЄС"

"Чотири союзи, які були запропоновані мною минулого року: енергетичний, цифровий, шенгенський, митний – це секторальні союзи, які є основою нашого подальшого прогресу в європейській інтеграції", – пояснив лідер "Європейської солідарності".

Порошенко наголосив, що посилення співпраці повинне відбутись і у напрямку втілення ключових реформ, які здійснювала команда "Європейської солідарності" за п’ять років.

На думку п’ятого президента України, на саміті Україна-ЄС необхідно узгодити позиції щодо посилення азовського пакету санкцій після ігнорування Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права, який визнав агресією і злочином атаку на українські кораблі в Керченській протоці. Він додав, що українські моряки повинні повернутися в Україну як герої, а не на умовах Кремля.

"Сподіваюся, що буде ухвалено рішення про фінансування Донбасу і не тільки Донбасу, не тільки азовського узбережжя – ми пропонували і декілька проектів для Херсону, і для що Маріуполя. Підтримку Євросоюзом децентралізації, яка вважається однією з найуспішніших реформ, які були започатковані за ці п'ять років нашою командою", – заявив Порошенко.

Порошенко і Туск Пресслужба "ЄС"

Порошенко і Туск Пресслужба "ЄС"

Як повідомляв OBOZREVATEL, член команди Порошенка наполягає на завершенні євроінтеграції ринку газу та електроенергії.

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