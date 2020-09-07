Порошенко підтримав підприємців у Львові і озвучив принципові позиції "ЄС"

У День підприємця п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся у Львові з представниками об’єднання SaveФОП. У ході зустрічі лідер партії "Європейська Солідарність" запевнив: фракція цієї політсили послідовно захищатиме український мікробізнес і не дозволить перетворити контролюючі органи на каральну машину для підприємців. Про це повідомляє сайт "ЄС".

"Я вважаю, що День підприємця – одне з найважливіших свят. Від ставлення влади до святкування можна визначити, як влада взагалі відноситься до підприємців", – заявив Порошенко.

У Львові Порошенко зустрівся з активістами об’єднання підприємців SaveФОП ЄС

Він переконаний: чинна влада не до кінця розуміє, наскільки важливими для здорового розвитку економіки України є ФОПи – і сприймає їх виключно як джерело наповнення бюджету.

"Я маю інші погляди на те, для чого потрібні ФОПи, і для чого потрібні малі підприємства, ніж чинна влада. І наголошую на тому, що мета ця – це не збір податків. Бо в умовах спрощеного оподаткування проблеми не в тому, аби підвищувати надходження бюджету від ФОПів. Це не інтерес держави. Перш за все, це робочі місця. На сьогодні ФОПи працюють там, куди великий бізнес не добирається. Вони там є конкурентоздатні і забезпечують роботою як себе, так і своїх найманих працівників. А це означає, що вони виконують своє завдання", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко пообіцяв підприємцям всебічну підтримку з боку "ЄС" ЄС

Під час зустрічі підприємці чимало говорили про те, що останні зміни у Податковому Кодексі поступово заганяють малий бізнес у тінь.

"Коли була введена спрощена система оподаткування, я відкрив свій бізнес. У мене зменшився перевіряючий тиск контролюючих органів, звітність і бухгалтерський облік стало набагато легше адмініструвати. Відтак я створив робочі місця – офіційні робочі місця. З відміною спрощеної системи оподатковування підприємці будуть змушені шукати інші варіанти для себе. Будуть відходити в тінь. Ми цього не хочемо. Ми хочемо бути легальними. Хочемо сплачувати податки. Але для цього нам потрібно, аби спрощена система була збережена", – заявив один з учасників зустрічі, підприємець Олександр Яковина.

Підприємець Кетіно Равлюк наголосила, що ситуація, яка наразі є навколо умов для малого бізнесу в України, підштовхує багатьох підприємців до трудової міграції.

"Після тих законів, які наухвалювала монобільшісь, я не бачу куди і як рухатися моєму бізнесу. Сьогодні більшість з нас думає про те, чи не краще нам поїхати за кілька кілометрів у Польщу, Чехію, де є всі умови для таких, як ми. Там є державні програми для мікробізнесу. Наразі питання трудової міграції стало актуальним для більшості з нас", – переконана Равлюк.

Порошенко, вислухавши підприємців, запевнив їх у тому, що "ЄС" ще більше активізує зусилля у відстоюванні інтересів мікробізнесу.

"У 1998 році я був причетний до того, аби створити систему спрощеного оподаткування. Ця боротьба за спрощену систему оподаткування дуже принципова. Депутати нашої фракції Ніна Южаніна і Олег Синютка завжди компетентно і фахово відстоюють позицію і права підприємців", – наголосив Порошенко.

Порошенко переконаний: мікробізнес є вкрай важливим для розвитку економіки ЄС

Поміж іншого, лідер "ЄС" відзначив необхідність впровадження заборони на будь-які перевірки на час карантину – і підтримки держави тим ФОПам, які найбільше постраждали через карантинні обмеження

"На сьогодні маємо кілька принципових позицій. Перша: поки є карантин, незалежно чи запроваджується карантинні обмеження чи ні, має бути 100-відсоткова заборона на перевірки. Друге: ми вибираємо спеціальні галузі, які постраждали найбільше від COVID-19. І поки є карантин – ніхто ніякого ускладнення ФОПам не має права робити. Ми виступаємо за мораторій на будь-яке погіршення умов роботи ФОПів", – зазначив Порошенко.

Серед найбільш постраждалих від COVID-19 галузей п’ятий президент назвав громадське харчування, роздрібну торгівлю і туризм.

"У спеціальних галузях, а саме закладах громадського харчування, ринках, закладах туризму, там, де люди фізично не виходять на роботу, в тих закладах, які найбільше постраждали від COVID-19, необхідна державна допомога. Саме в цьому має бути антикоронавірусна підтримка економіки. Крім цього, має бути скасовано драконівський закон для підприємців – 1210", – наголосив Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко прибув до Львова на спеціальне віче, у ході якого підтримав Олега Синютку на посаду львівського міського голови.

Крім того, днями влада РФ оприлюднила нові санкційні списки проти українських посадовців та політиків. Зокрема, санкції було впроваджено проти п’ятого президента України Петра Порошенка: він сам назвав факт свого потрапляння у цей список відзнакою за оборону України.

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